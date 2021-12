VIRUSMUTATION Zwei Omikron-Ansteckungen im Kanton St.Gallen: Alter, Region oder der Impfstatus werden nicht öffentlich gemacht Am Mittwochabend wurde bekannt, dass im Kanton St.Gallen die ersten Ansteckungen mit der Omikron-Virusvariante entdeckt worden sind. Zwei Personen sind betroffen. Wo diese Menschen im Kanton St.Gallen leben, wie alt sie sind oder ob sie von einer Reise zurückgekehrt sind, wird aus Gründen des Datenschutzes nicht bekannt gegeben.

Eine Frau desinfiziert sich die Hände. Bild: Maria Schmid

Der allererste bekannte Omikron-Fall in der Schweiz betraf einen vollständig geimpften Gymnasiasten in Basel. Die als besorgniserregend eingestufte Virusmutation wurde bei diesem 19-jährigen Schüler am 30. November per Zufall bei einer Reihentestung nachgewiesen. Getestet wurde bereits am 26. November. Unterdessen registrierte das BAG bis Mittwoch 85 Omikron-Fälle in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Im Thurgau wurde letzte Woche die erste Omikron-Mutation in einem Labor aufgeschlüsselt.

Keine Angaben – Datenschutz

Wurden beim ersten Fall, der in der Schweiz bekannt wurde, noch einige Hintergrundinformationen zu dieser Ansteckung bekannt gegeben, informiert der Kanton St.Gallen jetzt nur sehr zurückhaltend. Aus Gründen des Datenschutzes werden praktisch keine Fragen zu den beiden St.Galler Fällen beantwortet, obwohl das Interesse der Öffentlichkeit gross ist. Auf der Kommunikationsstelle des Kantons heisst es auf die Frage nach der Region, in der die Fälle gemeldet wurden, oder um welche Altersgruppe es sich bei den Betroffenen handelt: Keine Angaben – Datenschutz. Auf die Frage, ob sich die beiden betroffenen Personen kennen, schreibt die Kommunikationsstelle: Es gebe keine bekannten Zusammenhänge.

Die Verantwortlichen kennen den Impfstatus der zwei Personen, die positiv auf Omikron getestet worden sind zwar – aber auch diese Information darf aus Datenschutzgründen nicht an die Öffentlichkeit.

Detaillierte Befragung durchgeführt

Das Contact-Tracing habe mit beiden Personen telefonischen Kontakt gehabt und es sei eine detaillierte Befragung durchgeführt worden, beispielsweise auch nach der Reisetätigkeit. Ob die Personen von einer Reise zurückgekehrt sind, wird aber nicht bekannt gegeben.

Personen, die engen Kontakt zu einer Person mit einer besorgniserregenden Virusvariante (Omikron) hatten, müssen zehn Tage in Quarantäne, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Diese Quarantäne könne nicht verkürzt werden durch eine Testung am siebten Tag.