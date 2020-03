«Vielleicht müssen wir die Tournee absagen»: Zirkus Stey ohne Premiere – so bedroht das Corona-Virus die Existenz von Ostschweizer Kleinveranstaltern Veranstaltungen mit 150 bis 1000 Personen müssen neu von den Kantonen bewilligt werden. Diese neue Regelung des Bundes hat gravierende Folgen für kleinere Ostschweizer Eventveranstalter. Die Lokremise St.Gallen musste viele Absagen hinnehmen. Der Thurgauer Zirkus Stey muss nun sogar vielleicht seine Tournee absagen.

(red.) «Für uns ist diese Regelung existenzbedrohend», sagt Zirkusdirektor Martin Stey gegenüber TVO. Der Zirkus Stey ist auf die Einnahmen der Vorstellungen angewiesen. Nun muss er eine Zwangspause einhalten, obwohl das Zelt in Volketswil (ZH) bereits steht. Wie lange dies dauern werde, sei unklar, sagt Stey.

«Vielleicht müssen wir die Tournee ganz absagen.»

Genügend Raum für «Social Distancing»

Die neuen Regelungen des Bundes gelten seit Mittwochabend. Ab 150 Personen muss der zuständige Kanton das Risiko abschätzen, wie hoch die Ansteckungsgefahr für die Besucher einer Veranstaltung ist.

Folgende Regeln müssen eingehalten werden: Veranstalter müssen künftig ihre Besucherinnen und Besucher darauf aufmerksam machen, dass sie auf keinen Fall mit Krankheitssymptomen den Event besuchen dürfen. Sie müssen zudem gewährleisten, dass die Besucher genügend Platz haben, um das vom Bund verordnete «Social Distancing» einhalten zu können.

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden können Veranstalter sich neu über eine Website für diese obligatorische Risikoabschätzung eintragen. «Es werden verschiedene Kriterien überprüft», sagt Georg Amstutz, Leiter der Kommunikation Appenzell Ausserrhoden, gegenüber dem «Ostschweizer Fernsehen». Auch im Kanton Thurgau und im Kanton St.Gallen haben Veranstalter die Möglichkeit, für die Risikoabschätzung ein Online-Formular auszufüllen.

Personenlisten in der Lokremise St.Gallen

Diverse Veranstaltungsorte mussten in den letzten Tagen Absagen hinnehmen. So zum Beispiel auch die Lokremise in St.Gallen. Damit dies künftig verhindert werden kann, hat man sich hier entschieden, ab sofort Namenslisten zu führen. «So können wir, wenn es nötig sein sollte, nachvollziehen, wer hier war», sagt Mirjam Hadorn, Geschäftsleiterin der Stiftung Lokremise, im Beitrag.