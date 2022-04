Bluttat in Hamburg Stalking: Caroni, Herzog und Vincenz-Stauffacher sind sich einig – es braucht eine konkretere Gesetzesgrundlage

Dem Tötungsdelikt in Hamburg-Ottensen soll monatelanges Stalking vorausgegangen sein. Da Stalking in der Schweiz kein offizieller Straftatbestand ist, stellt sich die Frage, wie man in Zukunft solchen Fällen vorbeugen will. Zwei Nationalrätinnen und ein Ständerat aus der Ostschweiz nehmen Stellung.