Vernehmlassung Ostschweizer Regierungen wehren sich gegen neue Gebiete für regionale Radio- und Fernsehsender Der Bund will die Gebiete für regionale Radio- und TV-Stationen neu aufteilen. Die Ostschweizer Regierungen sind damit nicht einverstanden. Die Pläne widersprächen dem Konsumverhalten der Bevölkerung.

Betroffen von der neuen Regelung wäre auch das St.Galler Ausbildungsradio Toxic.fm. Bild: Andri Vöhringer

Wird die Ostschweizer Medienlandschaft demnächst umgepflügt? Politikerinnen und Politiker aus der Region befürchten es. Der Bund plant, die Konzessionen und Gebiete für die Lokalradios und Regionalfernsehsender neu zu regeln. Er will die Qualität in der regionalen Berichterstattung erhöhen, indem er eine flächendeckende Versorgung mit gebührenfinanzierten Sendern schafft. Die neuen Verbreitungsgebiete sollen sich möglichst nicht mehr überschneiden.

Zürcher und Ostschweizer Sender sollen strikte getrennt werden

In der Ostschweiz soll ein Sendegebiet entstehen, das exakt den Aussengrenzen der Kantone St.Gallen und Thurgau entspricht. Der Thurgau wäre bei den TV-Sendern nicht mehr Teil des Grossraums Zürich-Schaffhausen, sondern würde zur Ostschweiz gezählt.

Die Realität sieht heute ganz anders aus. Die Verbreitungsgebiete der Fernsehsender Tele Top mit Sitz in Winterthur und TVO mit Sitz in St.Gallen überschneiden sich stark, beide erhalten Gebührengelder. Die Regionalradios FM1 und Radio Top hingegen sind rein privat finanziert – einen gebührenfinanzierter Sender nach den Vorstellungen des Bundes gibt es heute noch gar nicht.

SP-Nationalrätin Graf-Litscher warnte vor schlechterer Versorgung

In Bundesbern zeichnete sich bereits im Herbst Widerstand ab. Nationalrätin Edith Graf-Litscher (SP/TG), Mitglied der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen, warnte vor einer schlechteren Versorgung für die Ostschweiz, die im neuen System quasi vom Raum Zürich abgekoppelt werde. So bestehe die Gefahr, dass sich Radio und Tele Top in den Kanton Zürich zurückziehen würden. Es sei wichtig, dass die Ostschweiz zusammenstehe und sich gegen diese Änderung der Radio- und Fernsehverordnung wehre.

Regierungen wehren sich

Genau das geschieht nun: Die Ostschweizer Regierungen haben sich abgesprochen – und lehnen die neuen Versorgungsgebiete für Radio und TV in der Vernehmlassung unisono ab.

Zum einen halten sie den Zeitpunkt der Revision für unpassend: Im Februar werde die Schweizer Stimmbevölkerung über das Medienförderungspaket des Bundes abstimmen. Viele Fragen seien diesbezüglich noch ungeklärt.

Zum anderen haben die Regierungen auch inhaltliche Einwände. Sie sind ebenfalls dagegen, dass die Ostschweiz als Verbreitungsgebiet von Zürich getrennt wird und es keine Überlappungen mehr geben soll: Das entspreche nicht dem Konsumverhalten der Bevölkerung:

«Gerade entlang von Kantonsgrenzen interessieren sich die Menschen immer auch für das Geschehen im Nachbarkanton. In der Ostschweiz trifft dies insbesondere auf die Regionen Wil, Werdenberg-Sarganserland und Gaster im Kanton St.Gallen oder auf den ganzen Kanton Thurgau zu.»

Das bestätigt auch die Thurgauer Regierung in ihrer Stellungnahme: Die neue Gebietseinteilung widerspreche dem Wesen des Kantons: «Thurgauerinnen und Thurgauer orientierten sich einerseits nach Winterthur, Zürich und Schaffhausen, andererseits aber auch nach St.Gallen sowie Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden.» Mit der Neuregelung sei die Medienvielfalt gefährdet. So seien die in Winterthur ansässigen Topmedien an vielen Anlässen im Kanton Thurgau präsent und berichteten täglich über das wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Geschehen im Kanton. «Das würde sich mit der neuen Gebietseinteilung ändern.»

Neue Konkurrenzsituation für die Radios?

Auch für die Lokalradios FM1 und Radio Top, die keine Gebühren beziehen, werden Nachteile befürchtet. «Durch die Vergabe der Leistungsaufträge an ein einziges Unternehmen entstehen Wettbewerbsvorteile bei den gebührenfinanzierten Sendern und sie könnten andere verdrängen», schreibt die St.Galler Regierung. Nicht einverstanden ist sie auch mit dem vorgeschlagenen Werbeverbot, das nicht gewinnorientierte Lokalradios schwäche, beispielsweise das St.Galler Ausbildungsradio Toxic.fm.

Die Ostschweizer Kantone sind nicht die Einzigen, die Widerstand gegen die Neuordnung der Radio- und Fernsehkonzessionen leisten: So lehnt auch die Regierung von Basel-Stadt die Pläne ab, aus Sorge um ihre lokalen Sender wie etwa Radio Basilisk. Auch verschiedene Verbände kritisieren die Revision, beispielsweise Economiesuisse und der Schweizer Gewerkschaftsbund. Auch sie verlangen unter anderem, dass der Bundesrat zumindest die Abstimmung über das Medienpaket im Februar abwartet, bevor er weitere Schritte unternimmt.