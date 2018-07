Vermisster Thurgauer Bergsteiger tot im Säntisgebiet gefunden Im vergangenen November wurde ein Mann aus dem Thurgau vermisst gemeldet. Tagelange Suchaktionen im Säntisgebiet blieben erfolglos. Nun wurde die Leiche des Bergsteigers gefunden.

Blick auf das Säntisgebiet, wo der Thurgauer Bergsteiger ums Leben kam. (Bild: René Niederer)

(kapo/dwa) Am vergangenen Mittwoch wurde am Fusse des Säntis, in unwegsamem Gebiet, ein Mann tot geborgen. Die Untersuchung im Institut für Rechtsmedizin St.Gallen ergab zweifelsfrei, dass es sich um einen seit dem 12. November 2017 vermissten 25-jährigen Thurgauer handelt. «Zudem hat die Untersuchung bestätigt, dass der Mann im Gebirge verunfallt ist», teilt die Thurgauer Kantonspolizei in ihrem Communiqué mit.

Das Auto des Mannes, der einen Tag nach seinem letzten Lebenszeichen als vermisst gemeldet worden war, wurde im vergangenen November auf der Schwägalp vorgefunden. Die Suche nach dem Bergsteiger gestaltete sich von Anfang an schwierig. Die Vermisstmeldung hatte eine intensive, mehrtägige Suchaktion zur Folge. An dieser waren die Alpine Rettung Schweiz, Bergbahn, Rega und mehrere Polizeikorps beteiligt.

Aufgrund der Wetterverhältnisse und starker Schneefälle war die Suche ohne Ergebnis geblieben. Sie wurde schliesslich eingestellt, nachdem laut den Verantwortlichen sämtliche Mittel ausgeschöpft worden waren. Selbst eine Drohne war bei der Suche nach dem Mann zum Einsatz gekommen.