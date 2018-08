Vermisster Mann aus Konstanz hat sich gemeldet und wird in Klinik behandelt Fast einen Monat lang war ein 21-jähriger Mann aus Konstanz verschwunden und wurde verzweifelt gesucht. Jetzt hat er sich selber bei den Angehörigen gemeldet Christa Kamm-Sager

Der vermisste Mann suchte zwar ärztliche Hilfe, verliess das Spital aber wieder, bevor die Untersuchungen abgeschlossen waren. (Bild: Keystone/Symbolbild)

Seit dem 17. Juli war ein 21-jähriger Mann aus Konstanz spurlos verschwunden. Die Angehörigen suchten den Mann mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung auch im Raum Thurgau. Jetzt ist der Mann zurück. Wie das Polizeipräsidium Konstanz meldet, hat sich der 21-Jährige am Mittwoch bei den Angehörigen gemeldet. Er befinde sich mittlerweile in einer Klinik zur ärztlichen Behandlung.

Die Vermisstmeldung wurde am 10. August öffentlich gemacht. Die Angehörigen suchten den Mann allerdings schon vorher verzweifelt mittels Flugblättern auch im Raum Frauenfeld und Güttingen. In Lachen, im Kanton Schwyz, suchte der Vermisste zwischenzeitlich ärztliche Hilfe in einem Spital. Dieses verliess er aber entgegen dem Rat der Ärzte und noch bevor abschliessende Untersuchungen durchgeführt wurden. Die Polizei schrieb in der Vermisstmeldung, dass der Mann dringend internistisch/neurologisch behandelt werden müsste.