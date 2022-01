Verkehr St.Galler Pilotprojekt «E-Ladestationen im Quartier» soll im Sommer starten Der Anteil Elektrofahrzeuge steigt in der Stadt St.Gallen. Um die Elektromobilität auch in der Erweiterten Blauen Zone zu ermöglichen, initiiert die Stadt St.Gallen das Pilotprojekt «E-Ladestationen im Quartier».

An drei ausgewählten Pilotstandorten werden die St.Galler Stadtwerke im Sommer E-Ladestationen erstellen. Bild: PD

Ein Ziel des städtischen Energiekonzeptes ist, die Elektromobilität zu fördern. Mehrere Studien haben dabei gemäss Medienmitteilung der Staatskanzlei aufgezeigt, dass elektrisch angetriebene Autos einen kleineren CO 2 -Fussabdruck, weniger Luftemissionen und bei tiefen Geschwindigkeiten auch weniger Lärmemissionen verursachen als Verbrennungsmotoren.

Im Jahr 2020 habe die St.Galler Stadtwerke erfolgreich eine Ladelösung für Mehrfamilienhäuser lancieren können. Laut Mitteilung wohnt ein erheblicher Teil der Bevölkerung in der Stadt St.Gallen in Gebäuden ohne privaten Autoabstellplatz. Diese Anwohnenden parkieren hauptsächlich in der Erweiterten Blauen Zone und haben nicht die Möglichkeit, an privaten Ladestationen zu laden. Daher sei ein rascher Aufbau einer für alle zugänglichen öffentlichen Ladeinfrastruktur unabdingbar. Mit dem Pilotprojekt «E-Ladestationen im Quartier» schafft die Stadt die Ausgangslage dazu.

Partizipatives Verfahren

In einem internen Evaluationsverfahren hat die Stadtverwaltung sieben mögliche Standorte ermittelt. Nebst den Bedürfnissen der Stadtpolizei, des Tiefbauamtes und der St.Galler Stadtwerke lag eine Herausforderung in der Standortsuche. Aus Platzgründen können die Ladesäulen oft nicht auf Trottoirs aufgestellt werden. Aufgrund der Unfallgefahr seien auch auf der Strasse stehende Ladesäulen nicht ideal. Deshalb wurden vor allem Standorte an Böschungen, Rabatten oder Mauern ausgewählt, an denen die Ladesäulen installiert werden können.

Anwohnende in einem definierten Umkreis dieser sieben möglichen Standorte werden nun direkt von der Stadt angeschrieben und haben bis zum 6. Februar die Möglichkeit, online unter www.stadtsg.ch/ladestation ihr Bedürfnis an einer Ladesäule der Stadt zu melden. Aufgrund der Rückmeldungen werde die Stadt die meist gewählten drei Standorte definieren, an denen der Pilotbetrieb getestet werden soll.

Start Pilotbetrieb im Sommer 2022

An den drei ausgewählten Pilotstandorten werden die St.Galler Stadtwerke die E-Ladestationen erstellen und vor den Sommerferien in Betrieb nehmen. Dabei werden jeweils pro Standort zwei Ladepunkte mit einer Ladeleistung von je 11 kW zur Verfügung stehen. (pd/fra)