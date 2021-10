Verkehr Rapperswil-Jona gewinnt «goldenen Verkehrsknoten»: Gemeinde bekommt Verkehrspreis Flux für den Bahn- und Bushof in Jona Angenehmes Reisen für Fahrgäste, betrieblich überzeugend und in den letzten Jahren erneuert: Diese Kriterien erfüllt die Gemeinde Rapperswil-Jona mit ihrem Neubau des öV-Knotens Jona, weshalb sie von insgesamt 43 Verkehrsknoten erstmalig den Flux 2021 verliehen bekam.

Der Bahnhof Jona – dank diesem Neubau bekommt die Stadt Rapperswil-Jona am Montag den Flux 2021 verliehen. Bild: Daniel Gerber

Nach zwei Jahren kommt der Preis wieder in die Ostschweiz, genauer gesagt nach Rapperswil-Jona. Die Rede ist vom Flux, dem Schweizer Mobilitätspreis, der seit 15 Jahren Verkehrsknoten auszeichnet, die dazu beitragen, dass der öffentliche Verkehr (öV) gegenüber dem Individualverkehr an Attraktivität gewinnt. Verliehen wird die Anerkennung von PostAuto, der Verband öffentlicher Verkehr und der Verkehrs-Club der Schweiz.

Von insgesamt 43 Verkehrsknoten gewann dieses Jahr der Verkehrsknoten Jona. Der zwischen 2013 und 2015 erstellte neue Bahn- und Bushof bilde eine Scharnierfunktion zwischen den beiden ehemals autonomen Gemeinden Rapperswil und Jona, heisst es in der Mitteilung von PostAuto. Und weiter:

«Der Verkehrsknoten Jona ist ein Meilenstein und ein Schlüsselprojekt bei der Förderung des öV und des Langsamverkehrs.»

Neben der Inbetriebnahme des neues Bahn- und Bushofs setze sich die Stadt mit diversen Massnahmen aktiv dafür ein, dass mehr Menschen auf den öV umsteigen. Zum Beispiel, indem die Gemeinde in der Region öV-Linien mit einem dichteren Fahrplan anbiete. Mit Imagekampagnen habe Rapperswil-Jona zudem die Bevölkerung auf diese attraktiven Dienstleistungen hingewiesen.

Der vierte Flux, der in die Ostschweiz geht

In der Endauswahl für den Flux 2021 hat sich der Verkehrsknoten in Rapperswil-Jona gegen drei weitere durchgesetzt: Flawil, Zürich-Altstetten und das Grindelwald Terminal in Bern. Letzteres gewann einen Sonderpreis.

Nach zwei Jahren geht der Preis also wieder in die Ostschweiz. 2019 gewann der Verkehrsknoten in St.Gallen, vor allem aufgrund der Einbindung in den städtischen Raum. Auch zuvor ging der Preis schon in die Ostschweiz: 2011 gewann ihn der Bahnhof Wil für den Langsamverkehr, 2009 der Bahnhof Frauenfeld für die kombinierte Nutzung von verschiedenen Verkehrsmitteln.