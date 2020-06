Verfolgungsjagd im Appenzellerland: Polizei stoppt zwei Töfffahrer mit Strassensperre – ein Dritter entkommt vorerst

Mann mit Schnauz bedroht Migrol-Mitarbeiter in Goldach mit Messer und flüchtet mit Beute – Fahndung läuft

Ein bewaffneter Mann hat am vergangenen Mittwoch einen Raubüberfall auf den Migrol-Tankstellenshop an der St.Gallerstrasse in Goldach verübt. Ihm fielen über 1000 Franken und Zigaretten im Wert von mehreren hundert Franken in die Hände. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.