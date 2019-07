Verfahren zum Streit an Wigoltinger Schule abgeschlossen: Kanton Thurgau findet keine «schwerwiegenden Missstände» Das Departement für Erziehung und Kultur (DEK) des Kantons Thurgau ist im Falle des Streits an der Volksschulgemeinde Wigoltingen zum Schluss gekommen, dass keine schwerwiegenden Missstände ersichtlich sind, «die Weisungen oder Ersatzanordnungen an die Schulbehörde nötig machen». Das DEK richtet jedoch mehrere Empfehlungen an die Schulführung. Tim Naef

«Die Messlatte für ein aufsichtsrechtliches Eingreifen gegen Schulgemeinden ist vom Gesetzgeber bewusst hoch angesetzt worden.» Mit diesem Satz beginnt eine Medienmitteilung des Kantons Thurgau zu den Untersuchungsergebnissen zum Zwist an der Volksschule Wigoltingen. Sie seien teilautonom und sollen ihre Aufgaben möglichst eigenständig wahrnehmen können. Dies gelte auch im Konfliktfall und verbiete es dem Kanton, vorschnell einzugreifen.

«Aufsichtsrechtliche Weisungen oder gar Ersatzanordnungen seitens der Aufsichtsinstanz sind nur möglich, wenn ein rechtswidriger Zustand besteht, übergeordnete Vorgaben nicht eingehalten werden oder wesentliche öffentliche Interessen verletzt sind.»

Unter diesen Gesichtspunkten habe das DEK Sachverhaltsklärungen in den relevanten Themenbereichen «Neues Sekundarschulmodell», «Arbeitsverhältnis Lehrpersonen», «Information und Kommunikation» sowie «Bereich der kantonalen Aufsicht» vorgenommen. Gestützt auf umfangreiche Rückmeldungen – es sind laut Kanton über 500 Unterlagenseiten zusammengekommen – der Schulführung (Schulbehörde und Schulleitung), von Lehrpersonen und knapp 30 Eltern sowie vom Amt für Volksschule (AV), habe das DEK als Aufsichtsinstanz eine detaillierte Prüfung durchgeführt.

Keine Missstände, dafür Mängel

«Dabei hat sich ergeben, dass in den untersuchten Themenbereichen keine schwerwiegenden Missstände oder Versäumnisse ersichtlich sind, die aufsichtsrechtlich mit Weisungen oder sogar Ersatzanordnungen zu sanktionieren wären», heisst es in der Mitteilung. Jedoch würden sich verschiedene Mängel zeigen. Das DEK habe deshalb in seiner Beantwortung der Anzeige eine Reihe von Empfehlungen an die Schulführung gerichtet, «die helfen sollen, die VSG Wigoltingen wieder in ruhigere Gewässer zu führen».

Da das Projekt «Neues Sekundarschulmodell» wesentlich und ausschlaggebend für die Entstehung des Konflikts war, beziehen sich die Empfehlungen zu einem wichtigen Teil darauf. Geht es nach dem DEK, sollen die Rahmenbedingungen für die Einführung des neuen Sekundarschulmodells klarer in einen verbindlichen Projektauftrag mit Projektorganisation, -aufgaben und -zielen einfliessen. Zur Klarheit der Projektführung würden zudem ein realistischer Zeitplan, der den gebührenden Einbezug der Lehrpersonen und Eltern ermöglicht, sowie ein Informations- und Kommunikationskonzept, das Vertrauen auf dem Weg zum neuen Modell schafft, gehören. Grundsätzlich sei festzuhalten, dass das einlaufend per Schuljahr 2019/2020 umgesetzte Sekundarschulmodell im Rahmen der kantonalen Vorgaben liege und aus dieser Sicht nicht zu beanstanden sei.

Im Hinblick auf das neue Schuljahr ruft das DEK alle Beteiligten auf, konstruktiv und mit Blick nach vorne weiterhin dafür zu sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler einen guten Grundschulunterricht und Entwicklungsrahmen erhalten.