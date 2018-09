Velofahrer kollidiert in Rheineck mit Töff und stirbt auf der Unfallstelle

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Bahnhofstrasse in Rheineck ein Unfall ereignet, in den ein Velo- und ein Motorradfahrer verwickelt gewesen sind. Der 61-jährige Velofahrer ist trotz sofortiger medizinischer Hilfe noch auf der Unfallstelle verstorben.