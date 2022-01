Vandalismus «Ein unnötiger Akt, der niemandem etwas nützt»: Unbekannte zerstören öffentliche Bücherzelle beim Falkenpärkli in St.Gallen Das «Lesebienli» steht beim Falkenpärkli in St.Gallen. Dabei handelt es sich um eine alte Telefonkabine, die zu einem öffentlichen Bücherschrank umfunktioniert wurde. Vor kurzem haben Vandalen die Glastür der Telefonkabine zerstört. Der Quartierverein St.Fiden-Neudorf, der das «Lesebienli» unterhält, ist enttäuscht.

Seit Samstag ist die Glastür des «Lesebienli» an der Falkenstrasse zerstört. Bilder: PD

Neben dem Spielplatz beim Falkenpärkli in St.Gallen steht eine alte Telefonkabine, das sogenannte «Lesebienli». Der Quartierverein St.Fiden-Neudorf hat die Kabine zu einer kleinen Bibliothek umfunktioniert, in der sich Anwohnerinnen und Anwohner treffen, bedienen oder Bücher tauschen können. Auf der Glastür sind viele kleine Bienen zu sehen, daher der Name. Seit kurzem sind neben den Bienli auch zwei Einschlaglöcher zu sehen, grosse Risse verlaufen über die ganze Tür. Jemand hat sich mit Gewalt darangemacht, das «Lesebienli» zu verwüsten.

«Lesebienli» wird rege von Bevölkerung benutzt

Ein unnötiger Akt, der niemandem etwas nütze, findet Bruno Stalder, Präsident des Quartiervereins St.Fiden-Neudorf.

«Haben diejenigen nichts besseres zu tun, als mutwillig zu zerstören anstatt sich mit der Sache auseinanderzusetzen? Sie könnten ja auch ein Buch ausleihen.»

Das «Lesebienli» werde rege von der Bevölkerung genutzt, sagt Stalder. Es würden regelmässig Bücher abgeholt und gebracht und die Leute würden sich vor der Telefonkabine austauschen.

Wer hinter der Tat stecken könnte, weiss Stalder nicht. Er habe sich mit den beiden Personen ausgetauscht, die das ‹Lesebienli› betreuen. Sie hätten leider nichts gesehen oder gehört. Doch an die Personen, die hinter dem Vandalenakt stecken, hat Stalder eine klare Botschaft: «Sie sollen sich in ihrer Freizeit einmal Gedanken machen darüber, welches Leid sie mit solchen Aktionen verursachen. Die Energie sollen sie lieber aufwenden, um für die Gemeinschaft oder ihre Nächsten etwas Gutes zu tun.»

Im Oktober 2018 wurde das «Lesebienli» beim Falkenpärkli eingeweiht. Bild: Ralph Ribi

Nicht der erste Vandalenakt im Quartier

Es sei nicht das erste Mal, das um das Falkenpärkli Dinge mutwillig zerstört wurden, sagt Meinrad Leuch, der das «Lesebienli» unterhält, hatte kürzlich einen Holzrost gezimmert, damit die Bücher am Boden trocken bleiben. Nach zwei Tagen sei er geklaut worden. Und kürzlich seien Schneebälle auf die Bücher geworfen worden.

«Es ist einfach schade, wenn etwas, das wir ehrenamtlich betreiben, so mutwillig beschädigt wird. Da steckt viel Herzblut drin.»

Leuch hat mittlerweile bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Helena Graf, die gleich beim Falkenpärkli wohnt, hat den Vorfall im Internet publik gemacht. Auch sie erzählt von mehreren Vorfällen im Quartier: «Die tollen Sitzgelegenheiten im Falkenpärkli ziehen leider nicht nur Familien an, es gab auch schon Schäden an den Holztischen, wohl von nächtlichen Partygästen.»

Graf sei zwar nicht mehr im Quartierverein tätig, sei als Anwohnerin aber nach wie vor interessiert daran, was im Quartier so läuft. «Deshalb werde ich von verschiedenen Personen auf dem Laufenden gehalten», sagt Graf. Als sie vom Vandalenakt gehört habe, musste sie ihren Frust einfach loswerden. Auf Facebook schreibt sie: «Zwei Personen, die in der Nähe wohnen, kümmern sich darum, dass das ‹Lesebienli› immer übersichtlich und sauber ist. Und jetzt das. Ich bin wütend und traurig!»