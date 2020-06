Uustrinkete im «Hirschen» in Grub SG:

Das Wirtepaar offeriert Spaghetti Ursula und Amedeo Polcari nehmen am Samstag nach sieben Jahren aus Altersgründen Abschied von ihren Gästen und vom einzigen Dorfrestaurant.

Amedeo und Ursula Polcari (vorne) setzen sich zur Ruhe. Im Hintergrund: Nicole und Bruno Bischof mit ihren Kindern. Ralph Ribi (25. Januar.2020)

Am Samstag offeriert das Wirtepaar Spaghetti im «Hirschen» in Grub. Danach zieht es sich in den Ruhestand zurück. Das Dorfrestaurant ist seit der Wiedereröffnung nach der Coronakrise täglich ausgebucht. «Es scheint, als wollten alle Stammgäste noch ein letztes Mal ein Cordon Bleu bei Amedeo essen», sagt Bruno Bischof, der Schwiegersohn des Wirtepaars und Inhaber der Liegenschaft.

Erst um 6 Uhr morgens ins Bett

Amedeo Polcari ist 78 Jahre alt und müde. Er mag nicht mehr wirten. Vor sieben Jahren hat er die Dorfbeiz zusammen mit seiner Frau Ursula übernommen. «Die beiden haben Vollgas gegeben», sagt Bischof. Um 8.45 Uhr begrüssten sie die ersten Gäste, und oft schlossen sie das Lokal erst in den Morgenstunden. Manchmal gingen sie erst morgens um 6 Uhr ins Bett. Nun sind sie froh, nicht mehr so lange Arbeitstage leisten

Das Restaurant Hirschen wurde vor einigen Jahren nach dem Tod der Wirtin von einem Zimmermann und vielen Dörflern gerettet. Bruno Bischof kaufte den «Hirschen». Er war als Bauernsohn etwa 500 Meter entfernt von der Beiz aufgewachsen. Als er ein Kind war, servierte seine Mutter dort. Bruno Bischof verdiente sich beim Abwaschen ein Taschengeld oder ein Päckchen Gummibärli.

«Ich bin vom Flaschensortierer zum Restaurantbesitzer geworden.»

Das Besondere daran: Das halbe Dorf griff ihm unter die Arme, um den «Hirschen» zu retten. «Etwa 130 Freiwillige packten damals mit an», sagt Bischof. Sie halfen bei den Umbauarbeiten, malten, verputzten und spachtelten. «Es war eine riesige gemeinschaftliche Leistung.» Diese Solidarität sei bis heute zu spüren.