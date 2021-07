Nach den heftigen Gewittern am Samstag zieht am Sonntag die nächste Unwetterzelle in Richtung Ostschweiz. Die A3 musste auf Höhe Schmerikon wegen zu viel Wasser auf der Fahrbahn gesperrt werden. Die Feuerwehr musste wegen des Unwetters am Sonntag rund 120 mal ausrücken.