Unwetter Keller und Strassen unter Wasser: Schneeschmelze und Starkregen lassen Ostschweizer Gewässer über die Ufer treten Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) warnt am Freitagvormittag vor Flussüberschwemmungen an der Thur, in Oberhelfenschwil erfasst ein Schnee-Erdrutsch eine Liegenschaft ‒ bis im Februar ist in der Höhe und am Wasser Vorsicht oberstes Gebot.

Wegen viel Schmelzwasser und Regen herrscht im Thurgau Hochwasser. Bild: Donato Caspari

Die für Januar ungewöhnlich hohen Lufttemperaturen, der Niederschlag und die infolgedessen steigende Schneefallgrenze: Eine Mixtur, die seit Donnerstag Ostschweizer Bäche über die Ufer treten lässt und Kantonsstrassen unbefahrbar macht.

Kanton St.Gallen rückt 25 mal zum Abpumpen aus

Wie Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage mitteilt, ist die Verkehrssituation im St.-Gallischen trotz Starkregen «überraschend ruhig». Im Verlaufe des Donnerstagabends seien 25 Feuerwehren im Einsatz gewesen, heute Freitag «nur» deren zehn.

In Wilen war Freitagnachmittag bereits Wasser in das Untergeschoss des Sekundarschulzentrums Ägelsee eingedrungen. Es musste durch die regionale Feuerwehr abgepumpt werden. Nachdem bereits im Sommer Wasser eingedrungen war, wurden Vorkehrungen getroffen. Offensichtlich reichen diese aber nicht aus.

Keller und Strassen im Thurgau überflutet

Die Regenfälle und das Schmelzwasser sorgten im Verlaufe des Freitags im Kanton Thurgau für 40 Feuerwehreinsätze. Wie die Kantonspolizei Thurgau meldet, kontrollierten Feuerwehren die Umgebung von mehreren Gewässern und erstellten wenn nötig Absperrungen.

Eine überschwemmte Wiese in Pfryn (TG). Bild: Donato Caspari

Im Osten von Weinfelden stand am Freitagvormittag eine Kantonsstrasse unter Wasser. Sie wurde von der Feuerwehr gesperrt. Im Überlaufbecken des Bachs Giessen, ebenfalls in Weinfelden, bildete sich ein kleiner See.

Pro Sekunde flossen am Freitagnachmittag 548 Kubikmeter Wasser, Schnee und Schlamm die Thur hinunter. Damit galt seit Freitagvormittag Gefahrenstufe zwei, wie die Hydrologin Michèle Oberhänsli vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) zusammenfasst. Bei einem Januardurchschnitt von 40,3 Kubikmeter pro Sekunde sei dies eine überdurchschnittlicher Wert. Eine Erhöhung auf Stufe drei könne nicht ausgeschlossen werden, so die Expertin.

Überdurchschnittlich viel Regen und Lawinengefahr, aber kein Wetterextrem

Speziell in den Voralpen können durch die grossen Regenmengen und die Schneeschmelze die Pegel von Bächen und Flüssen stark ansteigen. Für den Hochrhein wurde am Freitagmittag die Warnung von der Gefahrenstufe zwei in die Gefahrenstufe drei von fünf erhöht. Die Hochwasserwarnungen gelten vorerst bis Sonntag und werden laut Oberhänsli laufend zusammen mit dem Institut für Schnee und Lawinenforschung (SLF) und Meteo Schweiz angepasst.

Im Flachland ist es der geschmolzene Schnee, der für Einsätze sorgt. Vorsicht ist auch in der Höhe geboten: Das SLF erwartet weiterhin spontane Lawinen und stuft deren Gefahr laut Lagebulletin vom Freitagvormittag als hoch ein. Der Schnee sorgt auch für erhebliche Beeinträchtigungen auf den Strassen und Schienen. Exponierte Verkehrswege seien gefährdet, heisst es in der Einschätzung. Es gilt, den Weisungen der lokalen Behörden zu folgen.