Unwetter Hagelsturm und heftige Regenfälle in der Ostschweiz – Wasser in Kellern, Bäume auf Strassen Zum zweiten Mal innert weniger als 24 Stunden wird die Ostschweiz von heftigen Niederschlägen heimgesucht. Erste Impressionen und Informationen seitens der Kantonspolizeien St.Gallen und Thurgau.

(dwa) Eine überschwemmte Autobahn zwischen Wil und Münchwilen, Feuerwehreinsätze in der Region Wil und über 100 Schadenmeldungen wegen Wassereinbrüchen im Thurgau: Das war die vorläufige Bilanz eines Unwetters, das am Montagabend über die Ostschweiz zog. Nun, kaum 24 Stunden später, hagelte und regnete es in weiten Teilen der Ostschweiz erneut, und zwar in grossen Mengen.

In St.Gallen zog ein Hagelsturm vorbei:

Raphael Rohner

Sandro Büchler

Bild: Raphael Rohner

Auch Aufnahmen aus Tübach zeigen einen heftigen Hagelsturm:

Alexandra Pavlović

Bild: Alexandra Pavlović

Florian Schneider, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei, hatte zunächst Kenntnis von acht Feuerwehr-Einsätzen. Fünf Mal musste die Wasserwehr in Schwarzenbach und Niederuzwil ausrücken, dreimal war der Grund für den Einsatz ein Baum, der auf einer Strasse lag, und zwar in Oberbüren, Henau und auf der A23 im Bereich Steinach - Meggenhus.

Im Thurgau, in untenstehendem Video in Egnach, schüttete es ebenfalls wie aus Kübeln, und es gab starken Wind:

Daniel Walt

Wie Daniel Meili, Mediensprecher der Thurgauer Kantonspolizei, um 14.45 Uhr erklärte, gingen seit 14 Uhr rund 20 Meldungen wegen des Unwetters ein. Sie betrafen vor allem Wasser, das in Keller gelaufen war. Zudem stürzten fünf Bäume auf Strassen, von Verletzten hatte Meili vorerst keine Kenntnis. Die Meldungen gingen laut dem Mediensprecher aus dem ganzen Kantonsgebiet ein.