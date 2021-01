Uni St.Gallen Untersuchung abgeschlossen: Vorwürfe an HSG-Professor entkräftet Im September wurde Professor Simon Evenett unter anderem Rassismus vorgeworfen. Laut der HSG zeigte sich nun im Ergebnis der Untersuchungskommission, dass keiner der behaupteten Vorwürfe sich bestätigt hat.

Simon Evenett am Symposium St.Gallen 2019. Bild: Urs Bucher

(pd/evw) Die «Sonntagszeitung» berichtete am 27. September 2020 mit dem Titel «Rassismus-Vorwürfe an der HSG» über Vorwürfe eines ehemaligen MBA-Studierenden gegen den MBA-HSG und dessen Akademischen Direktor, Prof. Simon Evenett, Ph.D. In diesem auch von anderen Medien aufgenommenen Artikel wurde dem MBA-HSG unter anderem Rassismus und Willkür unterstellt.

Die Universität St.Gallen nahm diese Vorwürfe laut einer Medienmitteilung sehr ernst und setzte zu deren Prüfung eine Untersuchungskommission ein. Die Untersuchungskommission habe die Vorwürfe auf der Basis von diversen schriftlichen Unterlagen (öffentlich zugängliche Unterlagen zum MBA-HSG, interner Mailverkehr, Unterlagen für MBA-Studierende, Rechtsgrundlagen) sowie Interviews mit verschiedenen Personen untersucht. Das Vorgehen der Untersuchungskommission sei mit der Universitätsleitung abgestimmt gewesen.

Gemäss Medienmitteilung zeigte sich im Ergebnis, dass keiner der im besagten Artikel der «Sonntagszeitung» behaupteten Vorwürfe sich bestätigt hat. Weder für eine Ausgrenzung, rassistische Aussagen noch Benachteiligungen des im Zeitungsartikel erwähnten ehemaligen MBA-Studierenden konnten Indizien oder gar Beweise gefunden werden. Insbesondere sei festzuhalten, dass die MBA-Mitarbeitenden sich dem ehemaligen MBA-Studierenden gegenüber stets korrekt verhielten sowie stets höflich und inhaltlich verständlich kommunizierten.