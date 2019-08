Schwerer Unfall auf der A1 am Bürerstich: Zwei Verstorbene und vier Verletzte – historisches Militärfahrzeug involviert

Tötungsdelikt in Rapperswil-Jona: Sohn ersticht Mutter und fügt sich selbst schwere Verletzungen zu

In Rapperswil-Jona wurde am Sonntagabend eine Mutter von ihrem Sohn angegriffen und so stark verletzt, dass sie noch vor Ort starb. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs.