Unfall mit Lastwagen: Bahnstrecke Bischofszell - Hauptwil ist unterbrochen Ein Lastwagen ist beim Bahnübergang in der Nähe des Bischofszeller Schwimmbades in eine Bahnschranke geprallt. Die Zugsverbindung Bischofszell - Hauptwil ist unterbrochen.

Ein Zug wurde beim Unfall beschädigt. (Bild: BRK News)

(chs/man) Beim Unfall am Bahnübergang bei der Niederbürerstrasse in Bischofszell ist ein Zugpassagier leicht verletzt worden und hat durch eine zerborstene Scheibe Schnittwunden erlitten. Der Passagier wurde mit der Sanität ins Spital gebracht. Gemäss Mario Christen von der Medienstelle der Kantonspolizei Thurgau ist ein Lastwagen in die Bahnschranke gefahren. Daraufhin habe der vorbeifahrende Zug die Schranke touchiert und dadurch ist das Fenster des Führerstandes kaputt gegangen. Wie das Fenster im Passagierraum beschädigt wurde, ist noch unklar. Zwischen dem Lastwagen und dem Zug gab es keine Kollision. Die Bahnstrecke zwischen Bischofszell Stadt und Hauptwil ist auf unbestimmte Zeit unterbrochen.

Zwischen Hauptwil und Bischofszell Stadt auf der Linie St. Gallen - Weinfelden ist die Strecke für den Bahnverkehr unterbrochen.

Die S-Bahnzüge S 5 St. Gallen - Weinfelden fallen zwischen Hauptwil und Bischofszell Stadt aus.

Reisende von St. Gallen nach Weinfelden oder umgekehrt reisen via Romanshorn.