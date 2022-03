Unfall Autolenker fährt in Degersheim Hund an und macht sich aus dem Staub – das Tier muss eingeschläfert werden Am Samstagabend ist es in Degersheim zu einer Kollision zwischen einem Hund und einem Auto gekommen. Der Hund wurde dabei schwer verletzt und musste eingeschläfert werden. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um das Tier zu kümmern.

Bild: Getty

Eine unbekannte Person fuhr am Samstagabend um 19.45 Uhr mit ihrem Auto auf der Hauptstrasse, von Degersheim herkommend in Richtung Flawil. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen dem unbekannten Fahrzeug und einem Hund, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Der Bordercollie-Mischling wurde von der rechten Fahrzeugfront erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Anschliessend blieb der Hund schwer verletzt am Strassenrand liegen. Die unbekannte Person entfernte sich im Auto von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen Opel Meriva Facelift 2006 bis 2009 handeln.

Der Hund wurde von einem Passanten angetroffen, heisst es in der Mitteilung weiter. Die aufgebotene Tierärztin musste das Tier aufgrund der Schwere der Verletzungen einschläfern.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum unbekannten Fahrzeug und/oder der lenkenden Person machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistützpunkt Oberbüren, 058 229 81 00, zu melden. (kapo/stm)