«Unfair und ignorant»: Klimakollektiv Ostschweiz kritisiert Absenzenregeln Vor dem heutigen Streik kritisiert das Ostschweizer Klimakollektiv die geltenden Absenzenregeln. Noemi Heule/Valentina Thurnherr

700 demonstrierten zuletzt im Mai in der St.Galler Innenstadt (Bild: Urs Bucher)

Der Tolggen im Zeugnis gehört fast schon zum guten Ton. Der heutige «Friday for Future» lockt Tausende auf die Strassen von Aberdeen bis Zürich. Einige hundert davon in St.Gallen, allen voran die Kantischülerinnen und -schüler, die hiesigen Vorreiter der Bewegung. Sie müssen die Teilnahme am Streik mit einem Arbeitseinsatz wettmachen und vorgängig ein Gesuch einreichen. Ansonsten drohen eine unentschuldigte Absenz und damit ein Eintrag ins Zeugnis. Die Mitglieder des Klimakollektivs Ostschweiz schreckt das nicht ab; sie verzichten auf das Gesuch. Aus Protest.

Für anderweitige Absenzen werde keine Kompensation verlangt, schreibt das Kollektiv in einem offenen Brief an die Rektorate aller öffentlichen Schulen im Kanton. «Wir können nicht verstehen, inwiefern politisches Engagement nicht gleich wie sportliches oder musikalisches gestellt ist.» Anna Miotto vom rund zehnköpfigen Kollektiv doppelt nach:

«Wieso muss man nur dann ein Gesuch einreichen, wenn man nicht weniger als die Welt retten will?»

Mit dieser Ungleichbehandlung und Ignoranz seitens der Schulleitungen wolle man sich nicht abfinden.

Debatte erneut angestossen

Die Jugendlichen entfachen damit eine Diskussion neu, die nach langem Hin und Her beigelegt schien. Zu Beginn liessen die Schulen Milde walten. Die Teilnahme an der ersten lokalen Ausgabe des «Skolstrejk för Klimatet» blieb folgenlos, dann verschärften die Schulbehörden ihre Handhabung. Wer streikte, riskierte eine unentschuldigte Absenz. Schliesslich kamen Schulbehörden und Rektorenkonferenz den Jugendlichen entgegen. Mit der heutigen Regelung: Der Teilnahme muss ein Urlaubsgesuch vorausgehen, die verpasste Unterrichtszeit kompensiert werden. Diese Kompensationsleistung, Streitpunkt für das Streikkomitee, wird von den Schulleitungen festgelegt.

Marc König, Rektor der Kantonsschule am Burggraben. (Bild: pd)

Die Rektoren der betroffenen Kantonsschulen von St.Gallen über Wil bis Wattwil äussern sich nicht zum neuerlichen Scharmützel mit der Schülerschaft. Marc König von der Kantonsschule am Burggraben möchte zuerst das Gespräch mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern suchen; «vernünftige Lösungen brauchen das direkte Gespräch». Andere verweisen kleinlaut auf die Informationshoheit des Amtes für Mittelschulen.

Amt für Mittelschulen bedauert Kritik

Dieses wiederum antwortet schriftlich: Man bedaure die Kritik der Jugendlichen, heisst es, «weil das Entgegenkommen der Rektorinnen und Rektoren schon sehr weit geht». An einer Konferenz am Mittwoch bestätigten die Rektorinnen und Rektoren die geltenden Regeln. Ob der jetzige Affront gar eine Verschärfung zur Folge hat, wolle man nicht vorwegnehmen. Schliesslich sei im Kantonsrat eine Gesetzesänderung angestossen worden.

Längst haben die Jugendlichen nicht nur eine Klimadebatte, sondern auch eine Absenzendebatte angestossen. Zuletzt diskutierte der Rat am Mittwoch eine Motion der SVP unter dem Titel «Keine Bewilligungen für Teilnahme an Streikaktionen». Die Partei stört sich wie die Schüler an der geltenden Regelung – allerdings unter umgekehrten Vorzeichen. Sie forderte ein Streik- und Demonstrationsverbot während der Unterrichtszeit. Und blitzte im Rat ab. Dennoch wurde die Motion in abgeschwächter Form angenommen.

Mittelschulgesetz soll Regeln vereinheitlichen

Das Mittelschulgesetz soll demnach um eine Liste bewilligungspflichtiger Absenzen ergänzt werden. Die Frage, wie häufig man aus welchen Gründen streiken darf, soll das Gesetz vereinheitlichen. Oder, wie es das Mittelschulamt formuliert: «Es soll auf gesetzlicher Ebene ein einfacher Rahmen mit Minimalvorschriften für eine schulauftragsorientierte Gestaltung der lokalen Absenzenordnungen bereitgestellt werden.» Damit büssen die Schulleitungen an Spielraum ein. Auch zu diesem Einschnitt wollen sich die Rektorinnen und Rektoren mit Verweis auf das Schulamt nicht äussern. Fast so, als wären sie selbst diszipliniert worden.

Ein Tag der Entscheidungen Am 23. September wird in Bern das CO2-Gesetz diskutiert. Der Ständerat wird entscheiden müssen, wie die Gesetze überarbeitet werden, um bis 2050 netto null zu erreichen. Ebenfalls an diesem Tag werden sich die Staats- und Regierungschefs der Welt in New York treffen, um auf dem von den Vereinten Nationen organisierten Klimagipfel den Klimaschutz und die Zukunft unseres Planeten zu diskutieren, heisst es in der Mitteilung des Kollektiv Klimastreiks Ostschweiz. Dieses Datum habe weltweit höchste Priorität, da über die Zukunft des Lebens auf der Erde entschieden werde. So lautet die Botschaft der globalen Klimastreikenden an diesem Freitag: Es ist an der Zeit, dass Politik und Wirtschaft die Millionen von Stimmen auf der ganzen Welt hören, die jetzt Klimagerechtigkeit fordern. (vat)