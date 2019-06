Und plötzlich steht die Band mitten im Publikum: Magische Festival-Momente mit den Kölner Querbeat

Grossandrang wegen Open Air am Bahnhof St.Gallen +++ Chaos beim Bändel-Umtausch +++ OASG-Medienchefin: «So eine Situation haben wir noch nie erlebt»

Am St.Galler Open-Air kommt die Infrastruktur ins Stocken. Am Bahnhof läuft der Bändeltausch harzig, die Schlange zog sich zeitweise bis in die Mitter der Bahnhofsunterführung. Die OASG-Medienchefin erklärt, warum man vom Grossandrang überrumpelt wurde.