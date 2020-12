Umfrage Warum nicht ein Lockdown über Weihnachten? Mitten im landesweiten Massnahmenchaos kommt die St.Galler FDP mit unerwarteten Vorschlägen Erst fordert der St.Galler Freisinn längere Öffnungszeiten für die Läden – und nun einen Lockdown über Weihnachten. Was halten Sie von einem Shutdown unterm Weihnachtsbaum?

Die Weihnachtszeit verbringen die meisten ohnehin zu Hause. Weshalb dann nicht gleich den Lockdown ausrufen? Bild:Getty

(al) Die St.Galler FDP gleiche einem Adventskalender. So stichelte SVP-Kantonsrat Toni Thoma in der Novembersession. «Man macht ein Türchen auf und kann nie wissen, was dahinter steckt.» Manchmal sei man erfreut, manchmal enttäuscht, manchmal überrascht. Hinter seinem Türchen fand Thoma die (mit der Coronakrise begründete) Absage des Freisinns an eine von der SVP geforderte Steuersenkung.

Kein gutes Haar am zögerlichen Kurs der St.Galler Regierung

Am Mittwoch ging ein weiteres Türchen auf: Die St.Galler FDP, die bisher in Bezug auf die St.Galler Coronamassnahmen nicht nach Verschärfung rief, sondern sich höchstens daran störte, dass Kinder in Wildhaus noch Skitage durchführen dürfen, jene aus Waldkirch allerdings nicht, liess kein gutes Haar am zögerlichen Kurs der St.Galler Regierung. Die Medienkonferenz bezeichnete sie als «Schuss in den Ofen». Statt zu handeln, trödle die Regierung weiter, liefere sich mit dem Bundesrat «ein Hü und Hott, das niemand versteht» – und verkenne den Ernst der Lage.

Vorschläge für weitere Massnahmen

Der St.Galler Freisinn selbst stellt indes weitere Massnahmen in den Raum. Zum Beispiel eine abendliche Ausgehbeschränkung. Oder einen Lockdown über die Weihnachtszeit, in der ohnehin viele Leute Zeit mit ihren Familien verbringen. Ein weiteres Überraschungstürchen. Immerhin galt der Lockdown in bürgerlichen Kreisen stets als Ultima Ratio – und gleichzeitig macht sich die St.Galler FDP für längere Ladenöffnungszeiten stark.