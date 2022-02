Ukraine-Krieg Werdenberger Kantonsrat sucht Hilfsgüter für Bevölkerung in der Ukraine Der Werdenberger Kantonsrat Hans Oppliger will bis Montagabend eine erste Ladung Hilfsgüter für die Ukraine bereitstellen. Es wird deshalb dringend Material für die humanitäre Hilfe gesucht.

Hans Oppliger will bis Montagabend eine erste Ladung Hilfsgüter bereitstellen. Symbolbild: Roland Schmid

Seit 25 Jahren engagiert sich Hans Oppliger, EVP-Kantonsrat aus Frümsen, in der Ausbildung von Praktikantinnen und Praktikanten aus der Ukraine. So hat er über seine Firma Rhytop GmbH unter anderem auch in der vergangenen Woche wieder eine landwirtschaftliche Kurswoche für 19 Praktikantinnen und Praktikanten durchgeführt.

Am Sonntag erzählt er gegenüber dem W&O: «Vergangene Nacht hat mich mein Kollege aus der Ukraine, den ich schon 25 Jahre gut kenne, angefragt, ob ich nicht Hilfsmaterial organisieren könnte. Dieses muss möglichst schnell dezentral auf die Dörfer in der Ukraine verteilt werden, solange dies noch einigermassen geht.»

Erste Ladung soll am Montagabend bereitstehen

Es sei nun sein Ziel, dass möglichst schon am Montagabend, 28. Februar, die erste Ladung Hilfsmaterial bereit ist für den Transport. «Da dies nun alles sehr schnell gehen muss, müssen wir eine pragmatische Organisation dieser Hilfe auf die Beine stellen», so Oppliger. Er wird am Montag eine Trägerschaft organisieren. Unter anderem wird auch der kantonale Zivilschutz nach Möglichkeit Material beitragen.

Ukrainerinnen und Ukrainer müssen sich auf das Schlimmste vorbereiten und suchen deshalb dringend Material für die humanitäre Hilfe. «Dieses Material wird dann von der Trägerschaft aus ab Salez sehr schnell in die Ukraine transportiert und dezentral verteilt», sagt Oppliger.

Gesucht wird Folgendes:

Schlafsäcke

Decken

Schlafmatten

Taschenlampen

Funkgeraäte

Schutzhelme

Schutzwesten

Blutstoppendes Verbandsaterial

Desinfektionsmittel

Schmerzlinderungsmittel

Antibiotika

Erste-Hilfe-Kits

Auch Spenden sind willkommen

«Sehr dringend brauchen sie die Schutzwesten. Da diese vielleicht nicht einfach so zur Verfügung stehen, brauchen wir auch finanzielle Unterstützung, falls jemand bereit ist, zu spenden. Dann können wir das Fehlende einkaufen», sagt Hans Oppliger. Ein Konto werde zur Verfügung stehen, sobald die Trägerschaft organisiert ist. Vorläufig sind aber schon Zusagen von Spenden erwünscht.