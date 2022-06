Thurgau Wechsel im Amt für Landwirtschaft: Ueli Bleiker geht und wird Chef der GVS-Agrar-Gruppe Der Chef des Landwirtschaftsamts des Kantons Thurgau, Ueli Bleiker, verlässt die kantonale Verwaltung. Dies teilt die Staatskanzlei des Kantons Thurgau mit. Grund seines Weggangs: Der 49-Jährige übernimmt am 1. November die Geschäftsführung der GVS-Agrar-Gruppe und wird gleichzeitig Mitglied der Unternehmensleitung der GVS-Genossenschaft.

Ueli Bleiker ist seit gut sieben Jahren Leiter Landwirtschaftsamtes des Kantons Thurgau. Andrea Stalder

Am 1. Februar 2015 hat Ueli Bleiker die Leitung des Landwirtschaftsamts übernommen. In den vergangenen Jahren habe der 49-Jährige wesentlich zu einem professionellen und dienstleistungsorientierten Auftritt des Landwirtschaftsamtes und des Arenenbergs beigetragen, heisst es in der Mitteilung der Staatskanzlei. Bereichsübergreifende Prozesse mit verschiedenen Ämtern und Ansprechpartnern seien modernisiert und digitalisiert. Kundennutzen und Dienstleistungsorientierung hätten im Zentrum seines Wirkens gestanden.

«Viele bauliche Projekte tragen seine Handschrift»

«Die Neuausrichtung und die damit verbundene Zusammenführung des Bildungs- und Beratungszentrums Arenenberg mit dem Napoleonmuseum und dem Schlosspark tragen nebst einer Vielzahl von baulichen Projekten am Arenenberg seine Handschrift», heisst es weiter. Auch Kooperationen mit der Forschung seien Bleiker stets ein grosses Anliegen gewesen. Unter seiner Führung habe zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit dem nationalen Kompetenzzentrum für landwirtschaftliche Forschung (Agroscope) und dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau (Fibl) aufgebaut und eine Public-private-Partnerschaft mit der Swiss Future Farm (SFF) in Tänikon realisiert werden können.

Leitung des Amtes wird umgehend ausgeschrieben

Nun habe sich Ueli Bleiker entschieden, das Landwirtschaftsamt zu verlassen. Er übernimmt am 1. November 2022 die Geschäftsführung der GVS-Agrar-Gruppe in Schaffhausen und wird gleichzeitig Mitglied der Unternehmensleitung der GVS-Genossenschaft. Regierungsrat Walter Schönholzer, Chef des Departements für Inneres und Volkswirtschaft, bedauert Bleikers Weggang sehr: «Ich danke Ueli Bleiker für seine hervorragende Arbeit in den vergangenen siebeneinhalb Jahren und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.» Die Leitung des Amtes werde umgehend ausgeschrieben. (red)