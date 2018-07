Überschwemmung nach Gewitter - Autobahn A1 bei Wil gesperrt Nach heftigen Regenfällen am frühen Sonntagabend ist die Autobahn A1 im Raum Wil wegen Wasser und Schlamm auf der Fahrbahn teilweise nicht mehr befahrbar. Adrian Vögele

Nach starkem Regen, welcher die Region St.Gallen am frühen Sonntagabend erreichte, wurde bei Wil die Autobahn A1 geflutet. (Bild: pd)

Die Autobahn A1 ist im Raum Wil durch das heftige Gewitter am frühen Sonntagabend in Mitleidenschaft gezogen worden. Ab 18.45 Uhr waren beide Fahrspuren wegen Überflutung gesperrt. Inzwischen ist die Autobahn in Fahrtrichtung Zürich-St.Gallen wieder offen. Die Sperrung in der Fahrtrichtung St.Gallen-Zürich hält laut der Kantonspolizei St.Gallen noch an. Betroffen ist die Strecke Wil-Münchwilen. Die Polizei wird in Kürze wieder informieren.