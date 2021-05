Überraschungsaktion Unbewilligte Corona-Demonstration in Urnäsch erwischt die Polizei auf dem falschen Fuss Corona-Skeptiker versammeln sich in Urnäsch zu einer unbewilligten Demonstration. Der Anlass ist offenbar kurzfristig von Zürich ins Appenzellerland verlegt worden. Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden bietet alle verfügbaren Einsatzkräfte auf. Hinter der Demo stecken laut Polizeiangaben dieselben Kreise, die vor einer Woche in Aarau gegen die Coronamassnahmen demonstriert hatten.

Immer wieder gehen Menschen gegen die Coronamassnahmen auf die Strasse – heute unter anderem in Urnäsch. Bild: Donato Caspari (Frauenfeld, 10. März 2021)

Dominic Schwarz, Mediensprecher der Ausserrhoder Kantonspolizei, bestätigt einen Bericht von 20 Minuten, wonach in Urnäsch ab 13 Uhr kurzfristig eine Corona-Demonstration stattfinden soll. «Wir haben kurz vor dem Mittag Informationen aus der Bevölkerung erhalten, dass ein solcher Anlass stattfinden soll», sagt Schwarz. Dahinter stehe dieselbe Gruppierung, die am vergangenen Wochenende in Aarau gegen die Coronamassnahmen auf die Strasse gegangen sei. Der Anlass wurde offenbar kurzfristig aus Zürich ins Appenzellerland verlegt.

Wie viele Menschen sich zur spontanen, nicht bewilligten Demonstration in Urnäsch eingefunden haben, kann Dominic Schwarz derzeit noch nicht sagen. Insbesondere beim Bahnhof habe es Leute. «Wir bieten nun alle Einsatzkräfte auf, die verfügbar sind.» Zunächst werde jetzt die Lage beurteilt und dann entschieden, wie man weiter verfahren wolle, so Schwarz.

Folgt mehr...