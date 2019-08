Übergangsfinanzierung für Spitalregion Fürstenland Toggenburg: Kanton muss über Darlehen von 12,7 Millionen Franken entscheiden Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg benötigt 12,7 Millionen Franken für die Sicherstellung des Betriebs in den Jahren 2019 bis 2021. Aus Sicht der St.Galler Regierung ist die Überbrückungsfinanzierung notwendig, um die Versorgung sicherzustellen.

Das Spital Wattwil gehört zum Spitalverbund Fürstenland Toggenburg (SRFT). (Bild: Mareycke Frehner)

(pd/chs) Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) hat zwischen 2014 und 2018 die finanziellen Ziele nicht erreicht. «Im Jahr 2018 verzeichnete sie einen unerwartet hohen Verlust von rund 6 Millionen Franken», wie es in einer Medienmitteilung der Regierung heisst. «Die Aussichten für die kommenden Jahre sind schlecht.» Für das laufende Jahr rechnet die Spitalregion gemäss Mitteilung mit einem Defizit von rund 6,7 Millionen Franken. Der Verwaltungsrat habe aufgrund dieser Situation Sofortmassnahmen eingeleitet. Dazu zähle beispielsweise, dass auf Operationen am Standort Wattwil verzichtet werde.

Diese Massnahmen allein seien indessen nicht ausreichend, um das finanzielle Gleichgewicht herzustellen.

Liquidität sichergestellt

Wie es im Communiqué des Kantons weiter heisst, benötigt die SRFT gemäss Liquiditätsplanung bis Ende des laufenden Jahres rund 6,6 Millionen Franken, bis Ende 2020 weitere 3,1 Millionen Franken und bis Ende des Jahres 2021 zusätzliche 3 Millionen Franken, um den laufenden Verpflichtungen nachzukommen.

Der Verwaltungsrat der Spitalverbunde beantragte deshalb bei der Regierung im Juli 2019 einen à-fonds-perdu-Beitrag von 12,7 Millionen Franken für die Jahre 2019 bis 2021 beziehungsweise von 9,7 Millionen Franken für die Jahre 2019 und 2020. Mit diesem Beitrag wäre ausgehend von den heutigen Annahmen die Liquidität der SRFT bis zum Entscheid über das Projekt «Weiterentwicklung der Strategie der St.Galler Spitalverbunde: Leistungs- und Strukturentwicklung» sichergestellt.

Dringlichkeit gegeben

Gemäss Medienmitteilung ist aus Sicht der Regierung die Notwendigkeit und die Dringlichkeit einer Übergangsfinanzierung der SRFT gegeben. «Es besteht ein grosser Handlungsbedarf», heisst es in der Mitteilung. «Ohne finanzielle Unterstützung wird die SRFT zahlungsunfähig. Der Betrieb und die medizinische Versorgung wären akut gefährdet.»

Mit der Übergangsfinanzierung will die Regierung die Zahlungsfähigkeit der SRFT kurzfristig sichern und Handlungsspielraum schaffen, damit die notwendigen strukturellen Bereinigungen des Regierungsprojekts vorbereitet und umgesetzt werden können. Weitergehende mittel- und längerfristige Massnahmen wie eine Verbesserung der Kapitalisierung oder eine Bereinigung von Altlasten sollen aber gemäss Mitteilung im Rahmen des Regierungsprojekts erfolgen, nicht im Rahmen dieser Darlehens-Vorlage.

Rückzahlbarkeit ist nicht gesichert

Der Verwaltungsrat der Spitalregion hat bei der Regierung einen à-fonds-perdu-Beitrag beantragt. Das hätte bedeutet, dass die Regierung im vornherein auf die Rückzahlung dieses Betrags verzichtet hätte. Die Regierung sieht indessen vor, die erforderliche Liquidität in Form eines Darlehens bereitzustellen. Sie will zum jetzigen Zeitpunkt kein neues Finanzierungselement anwenden, sondern die Grundsätze der bisherigen Finanzierung weiterführen. Laut Mitteilung will die Regierung mit Blick auf die anstehenden strukturellen Massnahmen aus dem Projekt «Leistungs- und Strukturentwicklung» kein Präjudiz schaffen. Angesichts der bestehenden Unsicherheiten bezüglich der Rückzahlung des Darlehens soll das Darlehen zu Lasten der Erfolgsrechnung 2019 hingegen wertberichtigt werden.

Die Gewährung des Darlehens von 12,7 Millionen Franken für die Sicherstellung des Betriebs der SRFT untersteht dem fakultativen Finanzreferendum.

Beratung im Kantonsrat

Beim Darlehen handle es sich nicht um eine Anlage des Finanzvermögens, da die Rückzahlbarkeit nicht gesichert sei. Das Darlehen sei somit finanzrechtlich als neue und nicht als gebundene Ausgabe einzustufen. Der Kantonsrat müsse der Ausgabe zustimmen. Der Beschluss unterstehe zudem dem fakultativen Finanzreferendum. «Die vorberatende Kommission wird die Vorlage am 29. August beraten. Die Behandlung des Geschäfts soll in der Septembersession des Kantonsrats stattfinden.»