Überflutete Keller, umgeknickte Bäume und weggespülte Schachtdeckel: Unwetter richtet Schäden in der Ostschweiz an Das Gewitter von Mittwochabend ist für die Ostschweiz glimpflich ausgegangen. Trotzdem mussten die Einsatzkräfte mehrmals im Kanton Thurgau, im Kanton St.Gallen sowie im Appenzellerland wegen diverser Wasserschäden ausrücken.

Die Berufsfeuerwehr St.Gallen entfernt einen Baum von der St.Georgenstrasse. Bild: Sandro Büchler

Die Kantonspolizei St.Gallen musste etwa ein Dutzend Mal ausrücken – wegen Wasser in Kellern, Tiefgaragen und Luftschutzräumen sowie auf den Strassen. «Das Unwetter hat aber vor allem in der Stadt St.Gallen und deren Umgebung, in Altstätten und Rebstein, Schäden verursacht», sagt Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation.

«Bei uns sind laufend Meldungen eingegangen», sagt Matthias Rutzer, Kommunikationsverantwortlicher von Feuerwehr und Zivilschutz St.Gallen. Unter anderem sorgten umgeknickte Bäume, Äste auf den Strassen und grosse Ansammlungen von Blättern, die Drainagen verstopften, für Probleme. An mehreren Orten seien die Regenmassen ausserdem so heftig gewesen, dass es Schachtdeckel aus dem Boden gehoben habe. Auch ein Bach sei überflutet worden. «Es war alles überschaubar, keiner der Einsätze war riesig», sagt Rutzer. Die Feuerwehr hätte aber an so vielen Orten gleichzeitig sein müssen, dass sie um Unterstützung angefragt habe.

«Der Sachschaden hält sich zum Glück in Grenzen», sagt auch Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei.

Der Kanton Thurgau ist grösstenteils verschont geblieben, sagt Michael Roth, Mediensprecher der Kantonspolizei. Es seien gerade einmal drei Meldungen von Wassereinbrüchen in Arbon eingegangen.



Auch in Appenzell Ausserrhoden gingen verschiedene Meldungen zu überfluteten Kellergeschossen ein. So sind in Speicher und Trogen bei insgesamt zehn Liegenschaften Wasserschäden entstanden. Zudem sind einige Anrufe eingegangen wegen Ästen auf den Strassen. Diese konnten von einer Patrouille der Kantonspolizei geräumt werden.