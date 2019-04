Überfall in St.Gallen: 49-Jähriger ausgeraubt und mit Messerstichen schwer verletzt

Am frühen Donnerstagmorgen ist an der Spisergasse in St.Gallen ein 49-jähriger Mann beraubt und mit mehreren Messerstichen schwer verletzt worden. Im Zuge der Fahndung konnten zwei polizeibekannte, tatverdächtige Schweizer im Alter von 19 und 20 Jahren festgenommen werden. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.