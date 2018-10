Über dem «Gupf» in Rehetobel und dem «Einstein» in St.Gallen leuchten jetzt 18 Gault-Millau-Sterne Das neue Restaurant-Ranking von Gault-Millau liegt vor. Die grossen Gewinner in den Kantonen St.Gallen, Thurgau und den beiden Appenzell sind der 54-jährige Walter Klose vom Restaurant Zum Gupf in Rehetobel und Sebastian Zier (41) und Moses Ceylan (38) vom «Einstein»-Gourmet in St.Gallen. Urs Bader

Das Restaurant Gupf in Rehetobel gehört zu den Gewinnern im diesjährigen Gault-Millau-Ranking. (Bild: Urs Bucher)

Sie haben je einen Punkt dazugewonnen und stehen jetzt 18-Punkte-Küchen vor. Sie sind die Aufsteiger des Jahres in der Deutschschweiz. In den Presseunterlagen heisst es zu diesen Auszeichnungen: «Der Gault-Millau mag junge, freche, <wilde> Köche. Aber er zieht auch den Hut vor Chefs, welche die klassische Küche neu interpretieren und auf einem sehr hohen Niveau servieren. Das zeigt sich in der Ostschweiz, wo gleich zwei <Aufsteiger des Jahres> am Herd stehen.»

Neun Aufsteiger im neuen Gastroführer

Insgesamt gibt es in den vier Kantonen neun Aufsteiger und vier Lokale beziehungsweise vier Köchinnen und Köche, die es neu in den Gastroführer geschafft haben. Andreas Caminada/Silvio Germann im «Igniv» (Grand Resort Bad Ragaz) glänzen jetzt mit 17 Gault-Millau-Punkten. Je 16 Punkte haben neu Markus Burkhard («Jakob», Rapperswil-Jona), Agron Lleshi («Jägerhof», St.Gallen) und Ueli Kellenberger («Rössli», Bad Ragaz). Gleich mit 15 Punkten neu im Guide ist die «Blume» in Teufen, wo Jacob van Seijen am Herd steht.

Besitzen neu 18 Gault-Millau-Sterne: Die beiden Köche des Hotel Einstein

Moses Ceylan und Sebastian Zier (rechts). (Bild: Michel Canonica)

Insgesamt listet der Guide aus den vier Kantonen und aus dem Fürstentum Liechtenstein 65 Lokale auf.

Die Gault-Millau-Lokale im Kanton St.Gallen Restaurant Burg, Au Grand Resort Bad Ragaz: - Bel-Air - Golf Restaurant - Igniv - Namun Löwen, Bad Ragaz Rössli, Bad Ragaz Rössli, Balgach Sternen, Berg Chrüz, Eschenbach Villa am See, Goldach Bodega Noi, Lichtensteig Neue Blumenau, Lömmenschwil Ruggisberg, Lömmenschwil Schlüssel, Mels Mühle, Oberschan Jakob, Rapperswil-Jona Landhaus, Rheineck Schloss Wartegg, Rorschacherberg Alte Post, St.Gallen Am Gallusplatz Barz, St.Gallen Candela, St.Gallen Einstein, St.Gallen Jägerhof, St.Gallen Netts, St.Gallen Neubad, St.Gallen Schlössli am Spisertor, St.Gallen Zum Goldenen Schäfli, St.Gallen Löwen, Sargans Löwen, Tübach Löwen, Walenstadt Fischerstube, Weesen Paul’s, Widnau Segreto, Wittenbach

Die Gault-Millau-Lokale im Kanton Thurgau Restaurant Michelas Ilge, Arbon Römerhof, Arbon Krone, Diessenhofen Seelust, Egnach Zum Goldenen Kreuz, Frauenfeld Mammertsberg, Freidorf Captain’s Grill in Bad Horn, Horn Seegarten, Kreuzlingen Golf Panorama, Lipperswil Schiff, Mammern Linde, Tägerwilen Gambrinus, Weinfelden Löwen, Weinfelden Schäfli, Wigoltingen

Die Gault-Millau-Punkte in den beiden Kantonen Appenzell Restaurant Sternen, Bühler Truube, Gais Bären, Gonten Bären, Grub Fernsicht, Heiden Hotel Heiden, Heiden Rüti, Herisau Gupf, Rehetobel Aglio e Olio, Speicher Anker, Teufen Blume, Teufen Krone, Trogen Hof Weissbad