Über 1000 neue Schülerinnen und Schüler starten an den st.gallischen Mittelschulen Am Montag startet das neue Schuljahr – auch an den sechs st.gallischen Mittelschulen. 1'167 neue Schülerinnen und Schüler werden erwartet. Die Fachmittelschule verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr einen kleinen Rückgang.

Das Gymnasium ist im Kanton St.Gallen noch immer der mit Abstand am häufigsten gewählte Lehrgang.(Bild: Michel Canonica)

(pd/lim) Die sechs staatlichen Mittelschulen – die Kantonsschulen am Burggraben St.Gallen, am Brühl St.Gallen, Heerbrugg, Sargans, Wattwil und Wil – erwarten zum Schulstart mehr als 4'300 Schülerinnen und Schüler. 1'167 davon sind Neueintritte. Damit liege die Zahl der Neueintritte im Rahmen der Vorjahreszahlen, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Im Jahr 2018 waren es 1'181 Neueintritte.

Hohe Klassenbestände sinken nach Probezeit

Die 1'167 neuen Schülerinnen und Schüler verteilen sich auf 53 Klassen. Die relativ hohe Zahl von rund 22 Schülerinnen und Schülern pro Klasse sei erreicht worden, weil rund 60 Schülerinnen und Schüler an andere Schulorte oder in andere Schwerpunktfächer umgeteilt worden seien, heisst es weiter. Durch diese Massnahme, die das Bildungsdepartement verfügen kann, liessen sich auch dieses Jahr sechs Klassen oder rund zehn Millionen Franken über die vierjährige Ausbildungsdauer einsparen. Eine zusätzlich gebildete Klasse an einer Mittelschule würde Kosten von jährlich rund 480'000 Franken verursachen. «Da erfahrungsgemäss nach der Probezeit wieder Abgänge zu verzeichnen sind, pendeln sich die Klassenbestände während des ersten Schuljahres auf etwas tieferem Niveau ein.»

Regierung stärkt Französisch

Das Gymnasium ist noch immer der mit Abstand am häufigsten gewählte Lehrgang. 898 der 1'167 neuen Schülerinnen und Schüler (77 Prozent) treten in eine der 40 (2018 ebenfalls 40) neuen Gymnasialklassen ein. Die neuen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten werden im Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen und Vorgängern im zweiten Semester des ersten Jahres zusätzliche Französischlektionen erhalten, in denen gezielt die mündlichen Sprachfertigkeiten geübt werden sollen. Das hatte die Regierung beschlossen.

Weiterhin hohes Interesse an zweisprachiger Maturität

Das Interesse, eine zweisprachige Maturität deutsch-englisch anzustreben, sei ungebrochen hoch, heisst es weiter. Auch in diesem Jahr werde rund ein Drittel der neuen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in eine bilingual geführte Klasse aufgenommen. Das Angebot an zweisprachig geführten Schwerpunktfächern variiert an den Schulen. Grundsätzlich ist es jedoch möglich, in allen Schwerpunktfächern eine zweisprachige Maturität zu erwerben.

Neben dem Gymnasium werden an den st.gallischen Mittelschulen weiterhin die Lehrgänge Fachmittelschule, Wirtschaftsmittelschule und Informatikmittelschule geführt. Die Informatikmittelschule steht zum dritten Mal im Angebot und hat sich mittlerweile an den Kantonsschulen am Brühl St.Gallen und Sargans etabliert. Sie steht Jugendlichen offen, die einen Abschluss als Informatiker oder Informatikerin mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis und eine kaufmännische Berufsmaturität anstreben. Im neuen Schuljahr werden 33 Schülerinnen und Schüler (Vorjahr 28) in der Informatikmittelschule erwartet. Dieselbe Ausbildung mit technischer Berufsmaturität bietet die Berufsfachschule in Rapperswil an.

Leichter Rückgang bei Fachmittelschule

Die Angebotspalette der Fachmittelschule umfasst weiterhin die Berufsfelder Pädagogik, Gesundheit, Soziales, Bildnerisches Gestalten sowie Information und Kommunikation. Total haben sich 191 (Vorjahr 218) Schülerinnen und Schüler für eines der fünf Berufsfelder der Fachmittelschule angemeldet. Die Fachmittelschule wird an den Kantonsschulen am Brühl St.Gallen, Heerbrugg, Sargans und Wattwil geführt. Stabile Schülerzahlen vermeldet die Wirtschaftsmittelschule. An den Kantonsschulen am Brühl St.Gallen und Sargans werden 45 (Vorjahr 46) Schülerinnen und Schüler neu die Wirtschaftsmittelschule besuchen.