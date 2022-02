TVO-Talk «Die Stempelsteuer ist absurd» – «Die Ausfälle muss das Volk bezahlen»: Susanne Vincenz-Stauffacher und Claudia Friedl im Streitgespräch Am 13. Februar stimmt die Schweiz über die Abschaffung der Emissionsabgabe für Unternehmen ab. Doch wer profitiert davon? Im TVO-Talk «Zur Sache» diskutierten die St.Galler Nationalrätinnen Claudia Friedl (SP) und Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP).

Claudia Friedl (links) und Susanne Vincenz-Stauffacher (rechts) mit Moderator und TVO-Chefredaktor Dumeni Casaulta. Bild: Belinda Schmid

250 Millionen Franken: Etwa so viel Geld bringt die Emissionsabgabe dem Bund pro Jahr ein. Diese Stempelsteuer, die erhoben wird, wenn Unternehmen Eigenkapital im Umfang von mehr als einer Million Franken aufnehmen, soll abgeschafft werden. Am 13. Februar stimmt das Volk darüber ab – SP, Grüne und Gewerkschaften wollen die Steuer beibehalten und haben darum das Referendum ergriffen. Im TVO-Talk am Mittwochabend diskutierten die St.Galler Nationalrätinnen Claudia Friedl (SP) und Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) über die Vorlage.

Moderator Dumeni Casaulta verweist gleich zu Beginn auf den Zustand der Bundeskasse: «Die Schweiz sitzt wegen Corona auf einem Schuldenberg von gegen 30 Milliarden Franken. Ist das doch ein denkbar schlechter Zeitpunkt, um Steuern abzuschaffen?» – «Im Gegenteil», entgegnet Vincenz. Die Krise spreche für die Streichung der Emissionsabgabe:

«Gerade jetzt ist es wichtig, dass Firmen, die wieder in Schwung kommen und investieren wollen, nicht noch zusätzlich bestraft werden, wenn sie Eigenkapital aufnehmen.»

Friedl: «Das Geld wird fehlen»

Friedl sagt, es gebe keinen Grund, auf diese Abgabe zu verzichten. Die Stempelsteuer sei in den 1990er-Jahren bewusst nicht abgeschafft worden. Wenn die Bürgerinnen und Bürger beim Einkaufen Mehrwertsteuer bezahlen würden, sei es nichts als fair, auch Finanztransaktionen bei Firmen zu besteuern. «Alle sollen mithelfen, unseren Staat zu finanzieren.» Wenn die Emissionsabgabe entfalle, dann fehle dieses Geld:

«Wir als Privatpersonen werden das bezahlen müssen – etwa über höhere Steuern auf Löhnen, Renten und Konsum.»

Vincenz: «22'000 neue Vollzeitstellen in zehn Jahren»

Vincenz sagt, sie betrachte diese 250 Millionen als Investition. «Eine Studie kommt zum Schluss, dass das Bruttoinlandprodukt innert zehn Jahren um 1,4 Prozent steigen könnte, wenn wir diese Steuer abschaffen. Das entspricht etwa 22’000 Vollzeitstellen.» Friedl glaubt nicht an diesen Effekt: «Es sind vor allem Grosskonzerne, welche die Stempelsteuer bezahlen. Ihre Dividenden fliessen zu einem grossen Teil ins Ausland ab.»

Gemessen am Umfang des Bundeshaushalts mache die Stempelsteuer nur gerade drei Promille aus, sagt Moderator Casaulta. «Der SP geht es doch einfach darum, dass nicht nochmals eine Unternehmenssteuer abgeschafft wird?» – Das könne man so sehen, räumt Friedl ein. Es seien noch diverse weitere Entlastungen für Firmen vorgesehen. «Dieser Salamitaktik müssen wir einen Riegel schieben.»

Vincenz wehrt sich: Von der Abschaffung der Emissionsabgabe profitiere die ganze Gesellschaft. Schliesslich würden die Unternehmen Arbeitsplätze schaffen und Löhne zahlen.

«Diese klassenkämpferischen Töne – das böse Kapital, die bösen Grosskonzerne, zu deren Gunsten die einfachen Bürgerinnen und Bürger geschröpft werden sollen – diese Argumentation kann ich nicht nachvollziehen.»

Und man müsse auch beachten, was international passiere, sagt Vincenz: Eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent sei geplant. «Wir müssen Gegensteuer geben, um wettbewerbsfähig zu bleiben.»

Über hundertjährig – und immer noch sinnvoll?

Friedl entgegnet, das Kapital sei nun mal immer stärker entlastet worden. Und im internationalen Wettbewerb gehe es nicht nur um Steuern. «Wir haben gut ausgebildete Leute, eine tolle Infrastruktur. Das zählt alles zur Attraktivität.» Aber: Dieses gute System müsse finanziert werden.

Vincenz hält fest, die Unternehmen würden steuerlich enorm viel beitragen. Falsch sei aber, wenn man als Unternehmen bereits Geld an den Staat abliefern müsse, bevor man einen Franken Gewinn gemacht habe:

«Das ist etwa dasselbe, wie wenn Sie Eintritt bezahlen müssten, um in einem Laden einkaufen zu dürfen.»

Die Emissionsabgabe sei veraltet und absurd, sagt die FDP-Nationalrätin.

Friedl betont hingegen, die Steuer auf neues Eigenkapital sei auch nach über hundert Jahren immer noch gerechtfertigt – «weil das Geld einen neuen Sinn bekommt, wenn es ins Unternehmen fliesst».

Dass Grossunternehmen den grösseren Teil der Gesamtsumme der Stempelsteuer zahlen, räumt auch Vincenz ein. Dennoch gehe es hier um eine Entlastung vieler Start-ups und KMU. Casaulta rechnet vor: Wenn ein Start-up 1,5 Millionen Franken neues Kapital aufnehme, dann würden 5000 Franken Stempelsteuer fällig. «Daran scheitert doch diese Investition nicht?» – Doch, in Start-ups werde schon um kleine Beträge gekämpft, sagt Vincenz. Auch auf der Seite der Investoren.

Friedl bleibt indessen dabei: Das Volk werde die Zeche bezahlen müssen für diese steuerliche Entlastung. Dabei wisse man: «Wenn die Leute weniger Geld im Portemonnaie haben, schadet das auch der Volkswirtschaft.»