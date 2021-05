Trotz Lockerungen «Finanziell lohnt es sich nicht»: Ostschweizer Fitnesscenter leiden unter tiefer Auslastung Seit einem Monat kann wieder in Fitnesscentern trainiert werden. Es gelten aber Einschränkungen, wie etwa die Anzahl Personen in Kursen, zudem gilt Maskenpflicht. Aus finanzieller Sicht lohnt sich die Öffnung oft nicht, denn ein Teil der Kunden bleibt aus.

Seit einem Monat kann wieder im Fitnesscenter trainiert werden – finanziell lohnt sich das für die Betreiber weniger. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Seit einem Monat können wieder Kilos gestemmt werden: Am 19. April durften die Fitnesscenter ihre Innenbereiche wieder öffnen. Schön und gut. Nur fehlt den Fitnesscentern ein Grossteil der Kunden: Im Moment seien die Fitnesscenter nur zu 40 Prozent ausgelastet, sagte Claude Ammann, Verbandspräsident der Schweizerischen Fitness- und Gesundheitszentren, am Montag gegenüber «Radio SRF».

Schwierigkeiten bereiten den Betreiberinnen und Betreiber der Fitnesscenter besonders die hohen Fixkosten. Miet- und Personalkosten könnten im Schnitt bis zu 60 Prozent des Umsatzes ausmachen, heisst es vom Verband.

Kunden sind noch zurückhaltend

Das «Wenger Fitness Center» in Wil sei gerade mal zu 50 Prozent ausgelastet. «Einige sind noch skeptisch», sagt der Leiter des Fitnesscenters Marcel Wenger. Den Leuten sei es vermutlich noch zu gefährlich, in einem Raum mit anderen zu trainieren, sagt er – dies sei die letzten Monate immer wieder vom Bund kommuniziert worden. Trotzdem würden ein paar Kundinnen und Kunden den Weg in sein Fitness finden.

«Es kommen vor allem Leute, die gemerkt haben, wie wichtig das Training ist.»

Zum Beispiel für Leute mit Rücken- und Gelenkproblemen würde es ausserhalb des Fitnesscenters wenig Alternativen geben.

Wenger sagt:

«Momentan können wir uns die schwache Auslastung noch leisten, längerfristig aber nicht.»

Er gehe davon aus, dass die Leute nach und nach wieder ins Fitnessstudio kommen würden. Zudem habe er einen grosszügigen Vermieter, der ihm mit dem Mietzins entgegengekommen sei. Als Entschädigung für die Zeit, während der das Fitnesscenter geschlossen war, erhalten die Kunden eine Verlängerung des Abos. Die Kosten dieser Massnahme werden sich gemäss Wenger verzögert auswirken. Hinzu komme, dass die wichtigste Saison von Fitnesscentern eigentlich schon vorbei sei. Es wird langsam Sommer. Solche, die sonst im Frühling ein Abo gemacht hätten, würden jetzt wahrscheinlich frühestens im Herbst eines abschliessen.

Die Anlage kann nicht vollständig genutzt werden

Die Branche kann es sich eigentlich nicht leisten, die Fitnesscenter zu öffnen. Das sagt Tunc Karapalanci, Inhaber der «Well come Fit AG» mit Fitnesscentern in St.Gallen, Thurgau, Glarus und Zürich. Er sagt:

«Wir schreiben dieses Jahr enorme Verluste, aber wir werden es überstehen.»

Dies, weil ihnen zumindest einige Vermieter entgegengekommen seien und weil der Betrieb die letzten Jahre gut gelaufen sei. Die Zeitgutschriften der Jahresabos für die Zeit, in der man nicht trainieren konnte, würden sich finanziell aber massiv auswirken. Weiter sagt Karapalanci:

«Die Saison ist eigentlich vorbei.»

In den Wintermonaten würde man normalerweise die eher schlechteren Sommermonate kompensieren. Dies sei nicht möglich gewesen.



Etwa 75 Prozent der Kunden würden ins Fitnesscenter kommen. Doch wegen der Einschränkung der Kundenzahl würde es sich finanziell nicht lohnen. «Wir können nicht 100 Prozent unserer Anlage nutzen.» Ein Gruppenkurs könne nur noch mit 14 Personen durchgeführt werden – vor der Pandemie hätten oft 50 Personen teilgenommen. Zudem hätten die Leute Mühe, mit der Maske zu trainieren.

«Für uns wäre es hilfreich, könnte man die Maskenpflicht erlassen.»

Viele freuten sich auf das Training

Die Maske hält aber nicht alle vom Training ab. Karapalanci sagt, dass ein Teil der Kunden es kaum erwarten konnte, wieder ins Fitness zu gehen. «Mit dem Homeoffice sind die Leute flexibler und die Kunden verteilen sich besser über den ganzen Tag.» Es würde aber auch Kunden geben, vor allem ältere, die noch etwas zuwarten würden.

Bei grösseren Fitnessketten, wie beispielsweise «Update Fitness», scheint es etwas anders auszusehen. Auf Anfrage schreibt das Unternehmen:

«Wir spüren, dass unsere Gäste sehr motiviert sind und bei ihnen ein gewisser Nachholbedarf besteht.»

Auch hier würden sich die Gäste gut über den ganzen Tag verteilen. Genauere Angaben über die finanzielle Situation konnten keine gemacht werden. Aber Update Fitness schreibt, sie würden auf solidem Grund stehen und positiv in die Zukunft blicken.

«Kein Fitnessbetrieb ohne finanziellen Schaden»

Bei der Fitnesskette Activ Fitness klingt es ähnlich. Auf Anfrage heisst es: «Die Eintrittszahlen liegen im Bereich dessen, was wir erwartet haben und stimmen uns sehr zuversichtlich.» Mitglieder aller Altersklassen würden wieder regelmässig ins Training kommen. «Natürlich gibt es auch Mitglieder, die zum Beispiel das Fortschreiten der Impfkampagne abwarten und deshalb aktuell noch nicht regelmässig ins Studio zurückkehren.»

Die behördlich verordnete Schliessung sei für keinen Fitnessbetrieb ohne finanzielle Folgen geblieben. «Insbesondere dank der guten Eintrittszahlen und des weiter wachsenden Gesundheitsbewusstseins in der Bevölkerung blicken wir aber zuversichtlich in die Zukunft.»