Trotz Attacken: Weshalb Ostschweizer Rettungssanitäter – anders als ihre Zürcher Kollegen – keine schusssicheren Westen und Pfeffersprays wollen

Ein Mann lässt die Ambulanz kommen, weil er 37,8 Grad Fieber hat. Was wie ein Witz tönt, hat sich vor wenigen Tagen tatsächlich ereignet. Auch diese Schlagzeile stammte aus der Stadt Zürich. Günter Bildstein von der Rettung St.Gallen ordnet ein: «Ruft jemand die 144 an, wird zunächst beurteilt, ob der Rettungsdienst überhaupt ausrücken muss. Der Mann muss somit Aussagen gemacht haben, die darauf hindeuteten, dass ein Rettungseinsatz nötig war.»

Auch in der Ostschweiz kommt es vor, dass der Rettungswagen im Nachhinein betrachtet nicht hätte ausrücken müssen. «Der Klassiker ist eine auf einer Bank liegende Person, die uns als bewusstlos gemeldet wird, aber nur schläft», sagt Günter Bildstein. Da sei man als Rettungsdienst einfach verpflichtet vorbeizugehen – vor allem wenn die Person, die Alarm schlage, erste Vor-Ort-Abklärungen nicht selbst vornehmen wollen. Genauso verhält es sich, wenn ältere Menschen daheim stürzen und von ihren Angehörigen nicht mehr vom Boden hochgehoben werden können. «Da muss jemand helfen – und manchmal sind es dann halt wir», sagt Bildstein.

Christian Hollenstein, Standortleiter Rettungsdienst Frauenfeld/Weinfelden/Sirnach, pflichtet seinem St.Galler Kollegen bei: «Es kann vorkommen, dass jemand seit Wochen unter Atemnot leidet – und nachts um 3 will er dann plötzlich mit dem Rettungswagen ins Spital.» Natürlich könne man rückblickend sagen, der Transfer wäre auch ein paar Stunden später auf anderem Weg möglich gewesen. Bei den 9542 Einsätzen, die im Thurgau im vergangenen Jahr gefahren wurden, trafen die Sanitäter in 320 Fällen Personen an, die bloss leicht erkrankt oder leicht verletzt waren. «Damit müssen wir leben», so Hollenstein, laut dem der Rettungswagen lieber einmal zu viel als einmal zu wenig gerufen werden soll.

Alain Kohler vom Ausserrhoder Spitalverbund ergänzt, bei allen Einsätzen stünden der Patient und dessen subjektives Leidensempfinden im Mittelpunkt. «Sollte sich nach einer genauen Untersuchung des Patienten herausstellen, dass er keinen Rettungsdienst braucht, so werden ihm anderweitige Optionen, so beispielsweise der Besuch des Hausarztes, vorgeschlagen.» (dwa)