Toggenburger Pfarrer beteiligt: Musikalisches Dankeschön aus der Stube – Video von Dudelsackspielern und Bläserklasse geht viral Die Bläserklasse aus dem Weinland und die «Grey Union Pipe Band» aus Graubünden haben als Dankeschön für alle, die in diesen Zeiten besonderen Einsatz leisten, das Lied «Amazing Grace» aufgenommen. Das Besondere daran: Alle spielen ihr Instrument in ihren privaten Räumen.

40 Stunden hat Erik Poly aus Kleinandelfingen in das besondere Dankeschön-Filmchen investiert. Das Video «Amazing Grace – Fusion Band for all Helping Hands» hat er am 30. März auf Youtube geladen. Es wurde bereits von über 2000 Menschen angesehen und viele Male geteilt.

Vom Hometrainer zum Saxophon

Die Produktion war aufwändig: Die «Grey Union Pipe Band» und die Bläserklasse Zürcher Weinland studierten das gleiche Stück ein, filmten sich dabei, und Erik Poly setzte die Aufnahmen zu einem Film zusammen. Die virtuelle Band wird von Marco Weber dirigiert, er leitet auch die Bläsergruppe.

Wie es in einem Bericht in der Andelfinger Zeitung heisst, sei der Computer von Erik Poly am Anschlag gewesen. Ton- und Bildspuren mussten geprüft und zusammengesetzt werden. Übung hatte er nicht. «Ich bin kein Profi», sagt er. Das Filmchen ist trotzdem gelungen und amüsant, sieht man doch auf einigen der Videos, wie jemand quasi während des Kochens Querflöte spielt oder direkt vom Hometrainer zum Saxophon greift.

Mit dem Dudelsack auf dem Balkon

Einer, der beim Projekt mitmachte, ist Tobias Claudy, Pfarrer in Alt St.Johann. «Ich spiele erst etwa seit einem Jahr Dudelsack, bin also noch Anfänger. Darum freut es mich, dass ich bei diesem Projekt mitmachen konnte», sagt er. Es sei recht herausfordernd gewesen, sich selber zu filmen und genau im Takt zu bleiben. Der Film sei auch ein Appell, jetzt daheim zu bleiben und trotzdem Gemeinschaft zu leben. Im Oberen Toggenburg sei kein Fall einer Covid-19-Erkrankung bekannt. Trotzdem seien die Leute hart getroffen. «Vor allem Grosseltern, die ihre Enkel nicht mehr umarmen können, oder die Altersheime spüren die Folgen der Kontaktsperre stark.» Das Pfarramt sei in schriftlichem oder telefonischem Kontakt mit den älteren Menschen. Besonders hart seien die strengen Massnahmen auch für das Gewerbe.

«Es ist aber schön zu sehen, wie man sich in diesen Zeiten gegenseitig hilft und füreinander da ist.» Vielleicht zeige diese Zeit jetzt auf, wie wichtig gute Kontakte und Freundschaften im Leben seien. Um etwas Trost und Abwechslung in die Nachbarschaft zu bringen, spielt Pfarrer Tobias Claudy in diesen Zeiten deshalb auch ab und zu mit dem Dudelsack auf seinem Balkon in Unterwasser.