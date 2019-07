Zweitligist Bazenheid beginnt im August die Meisterschaft mit dem Heimspiel gegen Widnau Die Alttoggenburger starten die Saison 2019/2020 mit den Heimauftritten gegen Widnau und Kreuzlingen. Die Derbys gegen Wil 2 und Uzwil folgen in der zweiten Vorrundenhälfte. Beat Lanzendorfer

Wie vor Jahresfrist heisst der erste Gegner des FC Bazenheid Widnau. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Wie vor zwölf Monaten heisst der erste Gegner in der Startrunde der 2. Liga Interregional für den FC Bazenheid Widnau. Die Rheintaler gehören allerdings nicht dem Kreis der bevorzugten Gegner an. Vor elf Monaten musste sich Bazenheid trotz Feldüberlegenheit mit einem 0:0 bescheiden.

Im letzten Spiel des Jahres hiess die Affiche erneut FC Bazenheid – FC Widnau. Nun ging es darum, wer die erste Cuprunde übersteht. Erneut waren es die Gäste, die sich auf dem Ifang mit 4:2 durchsetzten.

Erstes Auswärtsspiel bei Aufsteiger Calcio

Zum Auftakt der Rückrunde mussten die Toggenburger erstmals auswärts antreten. Die Erkenntnis war dieselbe: Widnau kann in dieser Spielzeit nicht bezwungen werden.

Bazenheid verlor mit 0:2. Es war der Beginn einer Negativserie, aus der die Mannschaft in den folgenden Monaten nie wirklich herausfand. Alles Schnee von gestern

In der zweiten Runde der kommenden Meisterschaft darf die Coutinho-Elf wiederum zu Hause spielen. Am 17./18. August kommt mit Kreuzlingen einer der meistgenannten Aufstiegsfavoriten zu Besuch. Den umgekehrten Weg geht Bazenheid eine Woche später beim Gastspiel bei Aufsteiger Calcio Kreuzlingen. Vor dem Derby in Wil (8. September) empfangen die Bazenheider im dritten Heimspiel der noch jungen Saison Rüti ZH.

Derby gegen Uzwil am 6. Oktober

Zum brisanten Duell gegen den FC Uzwil kommt es am 6. Oktober auf der Henauer Rüti. Wie schon berichtet, müssen die Toggenburger auch die Reise ins Tessin unter die Räder nehmen. Das Spiel gegen Lugano U21 ist auf den 20. Oktober terminiert.