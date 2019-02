Zweites Open Air in Ebnat-Kappel: Namhafte Schweizer Künstler kommen auf die Bühne Beim zweiten «Factory in Concert» Mitte Juni setzen die Organisatoren ausschliesslich auf einheimische Kost. Auftreten werden unter anderen Anna Rossinelli, Ritschi und Crimer. Sabine Camedda

Anna Rossinelli ist einer der Hauptacts bei «Factory in Concert» in Ebnat-Kappel. (Bild: PD)

Am 14. und 15. Juni verwandelt sich das Firmenareal von Alder+Eisenhut in Ebnat-Kappel in ein Openair-Gelände. Für die zweite Austragung von «Factory in Concert» setzen die Veranstalter gänzlich auf Schweizer Musik. Dies geht aus dem Programm hervor, dass vor kurzem online veröffentlicht wurde.

Eröffnet wird das Festival am Freitag um 18 Uhr von Pickaback. Die Toggenburger Band hatte im vergangenen Jahr die Jazztage in Lichtensteig eröffnet. Nun stehen die sieben jungen Musiker aus dem Toggenburg erneut als erste auf einer Festivalbühne im Tal. Danach folgt der Auftritt der Zürcher Band Redwood. Die Musiker haben einen Swiss Music Award im Gepäck und spielten bereits im Vorprogramm von AC/DC. In den vergangenen Jahren war es hingegen ruhig um die Band, die nun zu einem Comeback durchstartet.

Zwei «Bärner Giele» im Toggenburg

Ein erstes Highlight wird gewiss der Auftritt von Ritschi am Freitagabend. Der Berner Oberländer gehörte zur Band Plüsch, bevor er vor zehn Jahren seine Solokarriere startete. In Ebnat-Kappel wird er wohl Lieder seiner vierten Solo-Platte vorstellen, aber auch bekannte Hits der vorherigen Werke zum Besten geben.

Den Abschluss des ersten Festival-Tages macht Marc Amacher, auch er ein Berner. Der Bluessänger, der mit seiner Band nach Ebnat-Kappel reist, wurde bekannt als Finalteilnehmer von «The Voice of Germany». Nach dem Ende des Bühnenprogramms geht es weiter mit der Kraftwerk-Aftershow-Party.

Am Samstag, 15. Juni, beginnt das musikalische Programm bereits um 13 Uhr. Den Anfang macht Crycaptains, eine Band aus Rapperswil-Jona, die sich aus zwei Mitgliedern der «Never Blond» formiert hat. Danach gehört die Bühne Riana. Die junge Singer/Songwriterin aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden hat im vergangenen Herbst den BandXost-Wettbewerb gewonnen. Zu den Preisen gehörte unter anderem der Auftritt auf der Bühne von «Factory in Concert». Mit Swissmayd tritt anschliessend eine Band auf, die im Toggenburg durch Auftritte am Rock-Xmas in Wattwil und am Spektakulair in Kirchberg bekannt ist.

Verschiedene Stile auf einer Bühne

Als nächste Band steht Rival Empire auf dem Programm. Die Band aus dem Kanton Zürich beschreibt ihren Stil als «schnörkellosen bluesigen Rock». Weiter im Programm geht es mit der Hillbilly Dungarees Revelation, die aus dem deutschsprachigen Teil des Kantons Freiburg anreist. Ihr Name verrät bereits, um welchen musikalischen Stil es bei ihrem Auftritt geht. Ihr Sound wird sicher den einen oder anderen im Publikum dazu verleiten, das Tanzbein zu schwingen.

Das Programm beenden zwei grosse Namen der Schweizer Musikszene. Zuerst wird Anna Rossinelli zu hören sein. Die Basler Sängerin hat mit «White Garden» gerade ein neues Album herausgegeben, das schnell auf Platz 1 der Hitparade geklettert ist. Den Abschluss macht Crimer. Auch er stand im vergangenen Jahr an den Jazztagen in Lichtensteig auf der Bühne. Der 2018 mit dem Swiss Music Award «Best Talent» ausgezeichnete Musiker erinnert mit seinem Liedern an den synthetischen Sound der 1980er Jahre. Der zweite Abend von «Factory in Concert» wird wieder mit einer Kraftwerk-Aftershow-Party abgeschlossen.