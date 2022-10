Im Toggenburger Fussball zeichnet sich ein goldener Herbst ab. Wattwil Bunt schafft in der 2. Liga mit dem 4:0 gegen Linth 04 2 den Anschluss ans hintere Mittelfeld. Aufsteiger Kirchberg spielt in der 3. Liga keck mit und bezwingt Münchwilen mit 3:1. Und in der 4. Liga gelingt Ebnat-Kappel im siebten Auftritt der siebte Sieg. Besser geht es fast nicht.