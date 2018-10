Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Bazenheid Ein Autofahrer bremste ab, um abzubiegen. Das nachfolgende Auto prallte in das Heck. Die zwei Fahrgäste des hinteren Autos mussten ins Spital gebracht werden.

Die Insassen dieses Autos wurden beim Unfall leicht verletzt. (Bild: PD)

Am Montagvormittag fuhr ein 72-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Neuen Industriestrasse in Richtung Umfahrung Bazenehid. Auf der Höhe der Kehrrichtverbrennungsanlage wollte dieser nach links in die Zwizachstrasse einbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste er jedoch abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 63-Jähriger konnte nicht rechtzeitig abbremsen und prallte mit seinem Auto in das Heck des vorderen Autos. Durch den Unfall wurden der 63-jährige Mann und seine 10-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Sie wurden durch Rettungswagen ins Spital gebracht. An den beiden Autos entstand Sachschaden von über zehntausend Franken. (kapo)