Zwei Parteilose kandidieren für den letzten Sitz im Gemeinderat: In Ebnat-Kappel kommt es zur Kampfwahl

Im ersten Wahlgang stand in Ebnat-Kappel ein Kandidat zu wenig zur Auswahl, nun ist es einer zu viel: Wer den letzten Sitz im Gemeinderat von Ebnat-Kappel besetzt, wird am 29. November an der Urne bestimmt. Mit Roland Marti und Ueli Roth-Wittenwiler treten zwei Parteilose zum zweiten Wahlgang an.