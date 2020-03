Zwei neue Vorstandsmitglieder für die Obertoggenburger Schützen An der Hauptversammlung wählten der Bezirkschützenverband Obertoggenburg zwei neue Mitglieder in den Vorstand.

Präsident Kurt Geisser (Dritter von rechts) mit den abtretenden und neuen Vorstandsmitgliedern (von links): Othmar Huser, Remo Wild, Peter Weber, Anja Bollhalder und Benno Bollhalder. Bild: Franz Steiner

Präsident Kurt Geisser konnte 65 Teilnehmer, davon 58 Stimmberechtigte, am Freitagabend zur 137. Delegiertenversammlung des Bezirksschützenverbandes Obertoggenburg im Restaurant Sonne in Krummenau begrüssen. Der Vizepräsident des St.Galler Kantonalschützenverbandes, Erich Hagmann aus Dietfurt, überbrachte die Grüsse des Kantonalverbandes.

«Der Dank geht auch an alle Schützinnen und Schützen, die sich mit grossem Engagement im Schiesssport engagieren. Ohne solche Freiwilligenarbeit könnten unsere Vereine nicht überleben», sagte Hagmann.

Alois Sennhauser aus Bazenheid, Schiesskommissionspräsident des Kreises 7 Toggenburg und Neckertal, gab einige Informationen über das Schiesswesen bekannt.

Unmut über Abstimmungsergebnis

Präsident Kurt Geisser sprach in seinem Jahresbericht die Abstimmung über das neue Waffengesetz an. «Dass sie so deutlich gegen uns ausfiel, hat mich schon etwas überrascht. Wussten die Schützen selber nicht so recht, was sie wählen sollten?», fragte sich Geisser. «Und jetzt? Selbst die EU hat doch keine Ahnung, wie das Gesetz genau aussehen und heissen soll.» Die erleichterte Ausnahmebewilligung sei von den Befürwortern des neuen Waffengesetzes gerne zitiert worden. Es ändere sich ja nicht viel für die Schützen.

Jedoch seien die Fragen über das Wie, Was, Wo, Wann und Wieso sehr gross. «Entschuldigung, aber ich blicke hier nicht mehr richtig durch und anderen geht das sicherlich genauso. Dann mache ich es wie Wetterschmöcker Martin Horat mit den Ameisen, setze mich auf einen Patronenhülsen-Hügel, lasse es eine Weile wirken und komme zum Schluss: Kommt Zeit – kommt Rat!»

Höhepunkt Feldschiessen

Geisser konnte in seinem Rückblick auch über Erfreuliches berichten. «Was für ein tolles Feldschiessen, das wir erleben durften! In Nesslau, wo uns die Schützengesellschaft Nesslau eine sehr gute Schiess- und Festanlage zur Verfügung stellte, gaben sich ranghohe Persönlichkeiten aus Militär, Politik und Sport die Hand. Sogar im Schweizer Fernsehen wurde darüber berichtet.» Auch das Wetterglück habe auf der Seite der Schützen gestanden.

Zu reden gaben die erneuten Rückgänge der Mitgliederzahlen bei den Schützenvereinen in der ganzen Schweiz. Ein drastisches Beispiel ist das Schaffhauser Kantonalschützenfest 2019, das mit sehr wenig Schützen ein wahres Desaster erlebte. Auch in den Obertoggenburger Vereinen kämpft man, um die Mitgliederbestände halten zu können.

Praktisch gleich viele Jungschützen

Immerhin blieb die Anzahl Jungschützen, die den Kurs besucht haben, mit 53 Teilnehmenden stabil (Vorjahr: 54). «Wir müssen auch im Jugend- und Jungschützenbereich gute Arbeit leisten und Werbung für unseren Sport machen, sonst sind auch bei uns Vereine zum Scheitern verurteilt», erklärte Geisser.

Die 13 Traktanden konnten zügig in anderthalb Stunden abgehandelt werden. Auch ein Antrag des Vorstandes wurde diskussionslos gutgeheissen. Dieser sieht vor, dass beim Feldschiessen-Zeltaufbau jeder Verein (ausser der durchführende Schützenverein und die PS Alt St.Johann) zwei Personen zur Verfügung stellt. Nur so könne eine reibungslose Arbeit sichergestellt werden, meinte Geisser. Dieses Jahr wird das Feldschiessen vom 14. bis 16. August in Krummenau unter OK-Präsident Rolf Habegger durchgeführt. Ein weiteres Highlight mit Toggenburger Beteiligung stellt das Eidgenössische Schützenfest in Luzern und Umgebung vom 12. Juni bis 12. Juli dar.

Zwei Neue in den Vorstand gewählt

Benno Bollhalder (FSG Alt St.Johann) hat als Kassier nach zehn Jahren seinen Rücktritt eingereicht. Es war auch sein Verdienst, dass die Kasse jeweils mit einem Plus abgeschlossen hat, wie Präsident Geisser seine Verdienste würdigte. Mit Anja Bollhalder (SV Stein) tritt ein motiviertes, junges 20-jähriges Mitglied in seine Fussstapfen. Revisor Peter Weber (SV Ebnat-Kappel) tritt nach über 20-jähriger Tätigkeit als Revisor ins zweite Glied. Für ihn rückt der bisherige Ersatzrevisor Othmar Huser (FSG Alt St.Johann) nach, dessen Posten Remo Wild (SV Ebnat-Kappel) einnimmt.

Zwei Rücktritte im kommenden Jahr, jener des Präsidenten (Kurt Geisser) und jener im Match­wesen (Andreas Künzli), werden den Vorstand wiederum herausfordern.