Zuzwil / Zuckenriet Zwei Siege bei drei Teilnahmen: Damaris Hollenstein wird für konstanten Erfolg beim Jungmalerwettbewerb geehrt Nach einer Schnupperwoche war für die junge Zuzwilerin klar, dass sie Malerin werden möchte. Dass sie den richtigen Beruf gewählt hat, zeigt sich beim Berufswettbewerb: In diesem Jahr erzielte sie so viele Punkte wie noch nie jemand zuvor.

Stolz zeigt die angehende Malerin Damaris Hollenstein ihr Werk, mit dem sie am Jungmalerwettbewerb gewonnen hat. Bild: Ernst Inauen

163 angehende Berufsleute – unter ihnen Damaris Hollenstein aus Zuzwil – nahmen am Jungmalerwettbewerb teil. Beim Wettbewerb erhielten die Lernenden eine Möglichkeit, ihre vielfältigen Talente und ihr Kreativpotenzial auszuleben.

Eine Jury bewertete die 140 Wettbewerbsarbeiten nach den Kriterien Gesamteindruck, Sauberkeit, technische Ausführung und Richtigkeit. Die aktuelle epidemiologische Lage verhinderte eine öffentliche Ausstellung und Rangverkündigung. Die Wettbewerbsergebnisse wurden deshalb vor kurzem in einer Videobotschaft veröffentlicht.

Viele Freizeitstunden aufgewendet

Die Wettbewerbsaufgaben konnten im Lehrbetrieb während der Freizeit entworfen und ausgeführt werden. Die Aufgabe für das dritte Lehrjahr diente auch zur Vorbereitung für die bevorstehende praktische Abschlussprüfung. Ein Tischregal durfte frei zum Motto «der Reihe nach» hochglänzend gestaltet werden.

Die besondere Herausforderung bestand aus einem frei wählbaren Rautenmuster, welches umlaufend um die Tischkante schabloniert werden musste. Auf der Unterseite des Tisches musste ein zum Wettbewerb abgegebener Farbton nachgemischt werden.

Szenen aus Animationsfilmen brachten viele Punkte

Die 18-jährige Damaris Hollenstein bewies ihr gestalterisches Talent mit einer eigenen, originellen Vorstellung zum Thema. Sie setzte ihre Idee unter dem Motto «movie corner» um und wählte für jedes der drei Tablare Ausschnitte aus Animationsfilmen, die sie zusätzlich mit erklärender Beschriftung versah. Ihr Lehrmeister Walter Schelbert unterstützte sie mit Ratschlägen und motivierender Beurteilung der Arbeit.

Ausserdem begleiteten sie während der Lehrzeit die Ausbildner Stephanie Regius und Levin Schneider fachtechnisch. Damaris Hollenstein entwickelte ihre Ideen und gestaltete mit Pinsel und Acrylfarbe ein fantasievolles Kunstwerk. Das brachte ihr ein herausragendes Total von 246 Punkten und den ersten Rang ein.

Ehrung im Coronastatus

In einer kleinen spontanen Feier beim Betrieb der Firma Maler-Service Walter Schelbert überreichte Maler-Fachlehrer Christoph Wüthrich vom Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg in Wattwil den Anerkennungspreis an die Preisträgerin Damaris Hollenstein. Die Jury sei von der perfekten Ausführung der Wettbewerbsarbeit begeistert gewesen, sagte Wüthrich in der Ehrung.

«Die entsprechende sensationelle Punktzahl liegt nur vier Zähler unter dem Maximum und wurde in den letzten Jahren noch nie erreicht.»

Im Rahmen des Maler-Lehrlingswettbewerbs wurde ihr zusätzlich ein Sonderpreis für die konstanteste Leistung der vergangenen drei Jahre abgegeben. Kurt Heller überreichte Damaris Hollenstein im Namen der Sponsorfirma Josef Dolder AG, St.Gallen ein Goldvreneli und ein prächtiges Blumenbukett.

Mit ihrer Leistung wiederholte Damaris die Resultate der Vorjahre. Bereits im ersten Lehrjahr 2019 erreichte sie den vierten Rang. Im zweiten Lehrjahr wurde sie mit ihrer Wettbewerbsaufgabe unter dem Titel «Himmel und Hölle» mit der Höchstnote des Jahrgangs belohnt. Nun folgte 2021 der dritte Erfolg.

Freude am Malen und Gestalten

Walter Schelbert vom Zuckenrieter Maler-Service-Betrieb zeigte sich bei der Ehrung der Preisträgerin ebenfalls sehr erfreut. «Ich bin sehr stolz auf Damaris, deren herausragende Wettbewerbsarbeit mit dem Prädikat Hervorragend ausgezeichnet wurde. Ihre künstlerische Ader kenne ich und wünsche ihr für die Zukunft nur das Beste», lobte er seine Lehrtochter.

Damaris erzählte, dass sie schon immer Freude am Zeichnen und Malen und an den gestalterischen Möglichkeiten mit Farben gehabt hätte. «Im zweiten Schuljahr an der Oberstufe Sproochbrugg konnte ich bei Maler-Service Walter Schelbert in Zuckenriet eine Schnupperwoche absolvieren. Da war für mich klar, dass ich Malerin werden wollte», blickt sie zurück.

Sie bewarb sich bei Walter Schelbert um eine Lehrstelle und erhielt von ihm die Zusage. Sie bleibt nach ihrem Lehrabschluss noch ein weiteres Jahr in ihrem Lehrbetrieb.