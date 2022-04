Bürgerversammlung Zustimmung trotz Gegenstimmen: Die Gemeinde Kirchberg senkt die Steuern um 13 Prozentpunkte und kann alle beantragten Bauprojekte umsetzen Gleich mit mehreren Anträgen sahen sich die Stimmberechtigten am Freitag an der Kirchberger Bürgerversammlung konfrontiert. Nach teilweise intensiven Diskussionen wurden aber alle Anträge des Gemeinderates gutgeheissen.

Trotz Empfehlung von Stefan Harder die geplante Bushaltestelle zwischen Gemeindehaus und der neuen Zentrumsüberbauung abzulehnen, haben die Stimmberechtigten den Antrag des Gemeinderates angenommen. Bild: Beat Lanzendorfer

Wie erwartet waren an der diesjährigen Bürgerversammlung der Gemeinde Kirchberg am 1. April die Stimmberechtigten gefordert.

Nach Zustimmung aller beantragten Geschäfte kann die nach Einwohnern grösste Gemeinde des Toggenburgs ihren Steuerfuss um 13 Prozentpunkte auf 120 Prozent senken und rund 6.6 Millionen Franken in drei Bauprojekte investieren.

Der Bürgerversammlung wohnten 217 Stimmberechtigte bei, was einer Stimmbeteiligung von 4.16 Prozent entspricht.

Bushaltestelle führt zu Diskussionen

Am umstrittensten war der Antrag zum Bau einer Bushaltestelle zwischen Gemeindehaus und Zentrumsüberbauung mit Strassenraumgestaltung und Verlegung der Husenstrasse. Trotz Empfehlung von Stefan Harder auf Ablehnung und weiteren Wortmeldungen bewilligten die Stimmberechtigten den Kredit im Umfang von 1,65 Millionen Franken. Der Anteil an Nein-Stimmen war aber hoch.

Die Anträge zum Bau eines Kindergartens an der Neugasse in Bazenheid (Kreditvolumen: 2,745 Millionen Franken) sowie für einen Pavillon beim Schulhaus Sonnenhof in Kirchberg (Kreditvolumen: 2,7 Millionen Franken) wurden hingegen problemlos abgewickelt.

Weil die Gemeinde mittlerweile rund 40 Millionen Franken auf ihrem Sparkonto angehäuft hat, kann sie die beantragte und auch genehmigte Steuerfusssenkung um 13 Prozentpunkte auf 120 Prozent problemlos verkraften. Dazu Gemeindepräsident Roman Habrik:

Roman Habrik, Gemeindepräsident Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

«Ein oder zwei Prozent mehr wären auch möglich gewesen. Wir möchten in zwei oder drei Jahren den Steuerfuss aber nicht wieder erhöhen müssen.»

Resultierte bei der Jahresrechnung 2021 eine Besserstellung von 5,2 Millionen Franken, rechnet der Gemeinderat im laufenden Jahr bei Einnahmen von rund 56 Millionen Franken und Ausgaben von rund 58 Millionen Franken mit einem Verlust von zwei Millionen Franken.

Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung

Beim Budget ist auch ein Projektierungskredit im Umfang von 40'000 Franken für Kunstrasenplätze auf den Sportplätzen in Kirchberg und Bazenheid eingestellt. Dem Antrag von Alice Grässli, diesen Betrag aus der Investitionsrechnung zu streichen, weil die Verschwendung des Plastiks und des damit verbundenen Abfalls gestoppt werden soll, folgten die Stimmberechtigten hingegen nicht.

Zustimmung fanden dagegen die Anträge von Martin Mehr. Diese lauten: Die Gemeinde Kirchberg soll die Einführung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes prüfen. Im Weiteren soll abgeklärt werden, was für Stellen geschaffen werden könnten, um Menschen mit einer Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.

Verabschiedung von Orlando Simeon

Roman Habrik nahm die Gelegenheit war, die Arbeit von Schulratspräsident Orlando Simeon zu würdigen. Er ist seit 2005 Schulrat, wurde ein Jahrzehnt später zum Schulratspräsidenten gewählt und gehört seit der Bildung der Einheitsgemeinde per 1. Januar 2017 dem Gemeinderat hat.

Nun hat sich der 54-Jährige entschieden, auf Ende Juli dieses Jahres zurückzutreten und eine neue Herausforderung anzunehmen. Nachdem bedingt durch die Coronapandemie zweimal keine Bürgerversammlung stattfinden konnte, kam die Frage auf, ob physische Versammlungen noch zeitgemäss sind, denn die Stimmbeteiligung an Urnenabstimmungen sei viel höher.

Hierzu vertritt Gemeindepräsident Roman Habrik eine klare Meinung: «Die Diskussionen sollen unbedingt geführt werden. Wenn nicht an der Bürgerversammlung, wo denn sonst?» Wer die Versammlung am Freitag miterlebt hat, kann die Meinung des Gemeindepräsidenten durchaus teilen.