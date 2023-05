Zusammenarbeit Deshalb kommt am Mittwoch mit dem Thurgauer Patrick Wägeli einer der schweizweit besten Marathonläufer zu Besuch nach Bütschwil Am 27. Mai findet mit der Kreuzegg Classic eine der grössten Sportveranstaltungen im Toggenburg statt. Damit dies so bleibt, wird die Zusammenarbeit mit der Hulftegg Stafette intensiviert. Im Vorfeld des Lauf- und Bike-Events besichtigt Marathonläufer Patrick Wägeli mit Interessierten die 10 Kilometer Laufstrecke.

Magnus Gmür, Kreuzegg Classic, und Marco Gisler, Hulftegg Stafette, möchten in Zukunft gemeinsam an einem Strang ziehen. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Verantwortlichen der Kreuzegg Classic und der Hulftegg Stafette bündeln ihr Wissen und möchten in Zukunft vermehrt gemeinsam auftreten. Ziel ist es, die Veranstaltungen noch bekannter zu machen, um Sportlerinnen und Sportler für eine Teilnahme an beiden Rennen zu begeistern.

Rennen sind gut verankert

Für Magnus Gmür, seit einem Jahr OK-Präsident der Kreuzegg Classic, liegen die Vorteile der Zusammenarbeit auf der Hand: «Unsere Rennen sind ähnlich, wir bieten Laufen und Biken an, die Hulftegg Stafette hat noch einige Disziplinen mehr.» Hinzu komme der gegenseitige Ideenaustausch – wie macht ihr es, wie machen es wir.

Marco Gisler, bei der Hulftegg Stafette für das Sponsoring und Marketing zuständig, legt Wert auf die Feststellung: «Wir haben uns schon in der Vergangenheit nicht als Konkurrenten gesehen. In Zukunft wollen wir noch intensiver am gleichen Strang ziehen.»

Das sei bei kleinen Organisationen sehr wichtig. «Es bringt allen mehr, wenn wir die diversen Plattformen gegenseitig nutzen und gemeinsam Werbung betreiben», erklärt Gmür weiter. Gisler verhehlt nicht, dass sowohl die Hulftegg Stafette als auch die Kreuzegg Classic eher kleine Fische im grossen Angebots-Teich seien. Aber gerade das soll zum Vorteil generiert werden. «Wir wollen überschaubar bleiben.»

Sowohl Gisler als auch Gmür sind auch sportlich gut unterwegs. Es verwundert nicht, dass sie schon mehrfach bei der jeweils anderen Sportveranstaltung in der Nachbargemeinde am Start standen. Und die Zusammenarbeit hat bereits Früchte getragen, denn die kürzlich durchgeführte Hulftegg Stafette war ein Erfolg. Nun hofft Gmür, dass die Teilnehmerzahlen für die Kreuzegg Classic genauso hoch wie in der Vergangenheit sind. Zwischen 700 und 800 Lauf- und Bikebegeisterte schrieben sich jeweils in einer der vielen Kategorien ein.

Training mit Patrick Wägeli

Vor knapp drei Wochen durften die Schülerinnen und Schüler mit der einheimischen Spitzen-Leichtathletin Chiara Scherrer ein Vorbereitungstraining für die Kreuzegg Classic vom Pfingstsamstag, 27. Mai, absolvieren. 28 Knaben und Mädchen nutzten das Angebot.

Mit Patrick Wägeli kommt am Mittwoch ein Spitzenathlet nach Bütschwil. Bild: Andrea Stalder

Am Mittwoch werden nun Jugendliche und Erwachsene von einem Profi mit den Geheimnissen des Laufens vertraut gemacht. Gemeinsam mit dem Thurgauer Marathonläufer Patrick Wägeli wird die 10 Kilometer Laufstrecke besichtigt. Der 30-Jährige gehört dem Nationalkader an und ist momentan der fünftschnellste Mann der Schweiz auf der Marathonstrecke. Besammlung ist um 18 Uhr beim Primarschulhaus Dorf in Bütschwil.