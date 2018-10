Zusammen in eine bessere Zukunft: Erfolgsfaktoren für Gemeindefusionen

Die Studie «Nutzen und Wirkung von Gemeindevereinigungen im Kanton St.Gallen» von Bruno Schaible beschäftigt sich mit insgesamt neun Gemeindefusionen. Fünf davon fanden im Thur- und Neckertal statt. Der Anfang erfolgte im Neckertal: Am 21. Oktober 2007 stimmten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinden Brunnadern, St.Peterzell und Mogelsberg der Vereinigung zu. Per 1. Januar 2009 entstand die Gemeinde Neckertal.

In den Gemeinden Wildhaus und Alt St.Johann sagte die Stimmbürgerschaft am 30. November 2008 Ja zur Vereinigung, die per 1. Januar 2010 umgesetzt wurde. Bütschwil und Ganterschwil beschlossen am 27. November 2011, zusammen in die Zukunft zu gehen. Dieses Zusammengehen erfolgte auf den 1. Januar 2013. Auf denselben Termin schlossen sich auch die Gemeinden Wattwil und Krinau zur Gemeinde Wattwil sowie die Gemeinden Nesslau-Krummenau und Stein zur Gemeinde Nesslau zusammen. Die Gemeinde Nesslau-Krummenau war ihrerseits erst durch eine Fusion der Gemeinden Nesslau und Krummenau auf den 1. Januar 2005 entstanden. (rus)