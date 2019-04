«Zusammen bereitet Erfolg Freude»: Das Ebnat-Kappler Gewerbe zeigt Einigkeit Am Mittwoch fand die 129. Hauptversammlung des Gewerbevereins Ebnat-Kappel im Restaurant Schöntal statt. Es kam zu Änderungen in Vorstand und Geschäftsprüfungskommission, für 2019 ist ein «Gewerbler-Samstag» geplant. Sascha Erni

28 Stimmberechtigte waren an der Hauptversammlung anwesend. (Bild: Sascha Erni)

Am vergangenen Mittwochabend lud der Gewerbeverein Ebnat-Kappel seine Mitglieder zur Hauptversammlung ins Restaurant Schöntal ein. 28 der insgesamt 70 Stimmberechtigten folgten dem Ruf, zu grossen Überraschungen ist es nicht gekommen – sämtliche Vorlagen gingen einstimmig durch die Versammlung, ebenso einstimmig erfolgten die Entlastung der Zuständigen sowie die Wahlen.

Rebekka Rebmann-Kunz ersetzt Peter Mojzisek im Vorstand, Lydia Ortega folgt auf Helen Kunz und wird mit Huldi Langenegger, seit 2003 Revisorin des Gewerbevereins, in der Geschäftsprüfungskommission wirken. Die Vorstände Jasmine Gähler, Hannes Heim und Marina Scherrer wurden ebenso wiedergewählt wie Rösli Geisser, die für weitere zwei Jahre die Präsidentschaft innehaben wird.

Der neue Vorstand (von links): Rebekka Rebmann-Kunz, Jasmine Gähler, Hannes Heim, Rösli Geisser und Marina Scherrer. (Bild: Sascha Erni)

Viel Publikum an der Herbstmesse

«Wir hatten ein ausgefülltes und aktives Jahr», eröffnete Rösli Geisser ihren Jahresbericht. Die Präsidentin hob etwa den Frischmarkt hervor, der 2019 dank des grossen Einsatzes von Jasmine Gähler und der Gemeinde Ebnat-Kappel bereits ins vierte Jahr gehen könne.

Die Lancierung des Gewerbeflyers sei ebenfalls gut verlaufen. Die Idee dazu war erst an der letzten Hauptversammlung gereift, unter der Leitung von Marina Scherrer sind aber bereits im ersten Jahr drei Ausgaben erschienen. Besonders freute sich der Vorstand über die Herbstmesse, die Tausende Gäste anlocken konnte. «Das einheimische Gewerbe zeigte da Stärke und Einigkeit», sagte Rösli Geisser. «Zusammen bereitet Erfolg grosse Freude.»

Im Anschluss führte Peter Mojzisek durch die Jahresrechnung. «Finanziell waren wir sehr erfolgreich, wir erwirtschafteten 6500 Franken Überschuss», sagte er. Der Überschuss fliesst vollumfänglich ins Vereinsvermögen. Als Grund für den erfreulichen Überschuss nannte Mojzisek sowohl die Sparbemühungen des Vorstands als auch die gelungene Herbstmesse: «Wäre sie zu einem Fiasko geworden, hätten wir aus dem Vereinsvermögen einschiessen müssen», erklärte er.

Gewerbler-Samstag ist aufgegleist

Auch 2019 wird für den Gewerbeverein ein aktives Jahr. Der Frischmarkt auf dem Bahnhofsplatz wird achtmal durchgeführt werden und stellt zum ersten Mal auch Gaststände zur Verfügung. Bei den kommenden Ballontagen möchte sich der Vorstand etwas zurückhalten. «Es ist schwierig, neben den Detaillisten auch die Handwerker mit einzubeziehen», erklärte Rösli Geisser. Entsprechend beschränkt sich der Verein auf Schaufenster-Dekorationen, um die Ballonfahrer willkommen zu heissen.

Als grosser Hauptpunkt steht dafür etwas Neues an: Für den 9. November ist ein «Gewerbler-Samstag» vorgesehen. Der Vorstand arbeite noch am Konzept, führte Geisser aus, bis spätestens Anfang August soll es aber stehen. Das Ziel sei es, quasi mit einem «Tag der offenen Tür» zu demonstrieren, was das Gewerbe in Ebnat-Kappel alles leistet. Die genaue Form sei aber noch offen. «Alle Inputs sind herzlich willkommen», sagte die Präsidentin, und bat die Gewerbler um ein erstes Feedback bis Mitte Mai. Aber bereits an dieser Hauptversammlung diskutierten die Anwesenden intensiv und kreativ die verschiedensten Ideen. Man darf auf das Ergebnis gespannt sein.