Zum Gedenken Erfolgreiche «Rössli»-Wirtin: Lini Kägi-Mock, Bütschwil, 18. September 1944 bis 14. Februar 2021

Lini Kägi-Mock Bild: PD

Lini Kägi wurde am 18. September 1944 als älteste von vier Geschwistern der Eheleute Hans und Elise Mock-Rutz in der unteren Weid in Oberhelfenschwil geboren. Die Eltern bewirtschafteten ein sonniges Bauerngut, wo Lini eine glückliche Jugendzeit im Beisein ihrer Schwester Anny, des Bruders Hans-Ruedi und der jüngsten Schwester Heidi erleben durfte.

Ab 1964 in Bütschwil sesshaft

Die ersten Schuljahre besuchte sie in Oberhelfenschwil und anschliessend die Sekundarschule in Necker. Sie interessierte sich sehr für eine Tätigkeit im Haushalt und Service und fand diese in einem Hotel in Richterswil am See. Schon bald fand sie auch ihren späteren Ehegatten Paul Kägi, mit dem sie von den Schwiegereltern das bekannte Speiserestaurant Rössli in Bütschwil samt Eisenwarenhandlung übernehmen konnten. Mit der Heirat im Jahre 1964 wurde sie in Bütschwil sesshaft und mit der Geburt der Tochter Susanne im Jahre 1965 und Mariette 1967, wuchs die junge Familie erfreulich heran.

Die jungen Eheleute legten den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf die Restauration. Lini entwickelte sich als beliebte Wirtin und das «Rössli» wurde ein Treffpunkt für gutes Essen und gemütlichem Beisammensein. Nebst der vielen Arbeit hatte sie für jeden Gast ein offenes Ohr. In der spärlichen Freizeit war sie dennoch ein liebevolles Mami und genoss die raren Ausflüge mit ihren beiden Kindern und Paul sehr.

Aktiv am Aufbau der Musikschule Toggenburg beteiligt

Als die Kinder heranwuchsen, übernahm Lini verschiedene ehrenamtliche Aufgaben. So war sie massgeblich beteiligt am Aufbau der Musikschule Toggenburg und einige Jahre in der Schulpflege von Bütschwil aktiv. Eine innige Beziehung pflegte sie auch zu ihren vier Grosskindern, die zwischen den Jahren 1991 und 1996 die Familie ergänzten.

Immer sehr wichtig waren ihr ihre wunderbaren Eltern Hans und Elise Mock, die vor allem nach dem unerwarteten Tod – 1996 – von Paul viel Unterstützung und Zuspruch gaben. Auch mit ihrem späteren Lebenspartner Max Büchi besuchte sie ihre Eltern regelmässig jeden Sonntag im Altersheim.

Zeichnungen und Handarbeiten

Mit ihrem Lebenspartner führte sie das «Rössli» noch einige Jahre weiter, bis es dann im Jahre 2005 aus gesundheitlichen Gründen zum Verkauf kam. Obwohl sie in Wattwil eine schöne und ideale Wohnung beziehen konnten, war Lini geplagt von chronischen Schmerzen, die sie immer wieder mit viel Geduld ertragen hat. Wann immer möglich unternahmen die beiden Wanderungen mit ihren Hunden und verbrachten viel Zeit in der Natur.

Ihren letzten Lebenswochen verbrachte sie im Altersheim Risi, wo sie liebevoll umsorgt und gepflegt wurde. Auch entdeckte sie nochmals das Handwerk und hat wunderbare Zeichnungen und Handarbeiten hinterlassen. Leider wurde sie nach der Covid-Impfung positiv getestet und erlitt kurz danach einen Herzinfarkt und eine Lungenentzündung, woran sie leider gestorben ist. Wir vermissen sie sehr.