Zu Unrecht Geld aus der Pensionskasse bezogen und dafür Urkunden gefälscht: Kreisgericht Toggenburg gewährt eine letzte Chance vor der Landesverweisung

Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeschuldigten Ungehorsam im Betreibungsverfahren vor. Er habe mehrere Schreiben vom Betreibungsamt seiner damaligen Wohngemeinde, die per A-Post und per Einschreiben verschickt worden sind, ignoriert und deshalb Termine nicht wahrgenommen, heisst es in der Anklageschrift.

Dem hielt die Verteidigerin entgegen, dass ihr Mandant die Sendungen nicht erhalten habe. Einzig ein Schreiben sei per Einschreiben verschickt worden. Der Angeschuldigte sei aber so unter Druck gewesen, dass er den Brief nicht abgeholt habe und folglich nichts von der Vorladung auf das Betreibungsamt wusste.

Der Einzelrichter folgte dem Antrag der Verteidigung und sprach den Angeschuldigten in dieser Sache frei. Es könne nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, ob die A-Post-Sendungen angekommen seien und ob der Angeschuldigte sie gelesen habe. Somit komme der Grundsatz «Im Zweifel für den Angeschuldigten» zur Anwendung.