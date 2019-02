Obertoggenburg: Zu den ersten am Berg gehören Die Bergbahnen Wildhaus AG öffnen einzelne Bahnen am Samstag schon um 7.30 Uhr.

Die Bergbahnen Wildhaus AG lancieren am Samstag eine Early-Gamserrugg-Aktion. Weil so viel Schnee liege und der Wetterbericht Sonnenschein von früh bis spät verspreche, starten die Bahnen ausnahmsweise früher in den Tag. Am Samstag sind darum die Sesselbahnen Wildhaus-Oberdorf und Oberdorf-Gamsalp sowie die Skilifte Oberdorf und Gamserrugg bereits ab 7.30 Uhr in Betrieb. Das teilen die Bergbahnen Wildhaus AG mit. Bei der Aktkion gelten die regulären Wochenendtarife. Die Hauptkasse ist ab 7.15 Uhr geöffnet. (pd)